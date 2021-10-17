Вс, 17.10.2021
Четыре из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что эта группа пациентов - не те, кто против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию. Зайга Кравале, старший пульмонолог Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.
Зайга Кравале, старший пульмонолог Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.

Требование сертификата Covid-19: как изменится ситуация на рынке труда?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пандемия уже приносит изменения на рынке труда, и ожидается ротация персонала из-за требования сертификатов Covid-19 в определенных сферах. Уже замечены объявления о вакансиях, в которых одним из требований является наличие действующего сертификата Covid-19, сообщает передача Panorāma.

Эксперты признают, что обязательство вакцинироваться может создать два разных рынка труда - для вакцинированных и невакцинированных, а также увеличить уровень безработицы. Насколько, предсказать пока сложно.

Уровень зарегистрированной безработицы в сентябре составил 6% от экономически активного населения страны. Их более 50 тысяч человек.

"Мы не видим никаких признаков того, что новые правила могут как-то увеличить количество безработных.

"Какой будет ситуация в будущем - это, допускаю, мы увидим в середине ноября", - сказала Сигне Биеранде, представитель Государственного агентства занятости.

Однако специалисты, к которым обратилась передача, настроены более скептично.

"Работодатели из частного сектора - они могут рассчитывать на большее количество людей. В то же время, надо смотреть, обязательно найдутся работодатели в частном секторе, которые, возможно, уже имеют очень высокий уровень охвата вакцинацией.

Тогда они обязательно будут оценивать только вакцинированных кандидатов", - сказала Айвия Бродиня, руководитель CV Online Latvia.

Исключая возможное увеличение уровня безработицы, обязательство вакцинироваться на рынке труда может привести к ситуации, в которой благосостояние одной части населения возрастет, а доходы других, в основном непривитых, снизятся.

"Это может привести к двоякой ситуации на рынке труда, когда, с одной стороны, у нас острая нехватка рабочей силы и, скорее всего, соответственно, повышение заработной платы в одной группе общества

и, в свою очередь, рост безработицы и стагнация заработной платы или даже снижение доходов сотрудников в другом сегменте рынка труда", - сказал Улдис Руткасте, экономист Банка Латвии.


НАВЕРХ
Back