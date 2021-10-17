Требование сертификата Covid-19: как изменится ситуация на рынке труда?

Эксперты признают, что обязательство вакцинироваться может создать два разных рынка труда - для вакцинированных и невакцинированных, а также увеличить уровень безработицы. Насколько, предсказать пока сложно.

Уровень зарегистрированной безработицы в сентябре составил 6% от экономически активного населения страны. Их более 50 тысяч человек.

"Мы не видим никаких признаков того, что новые правила могут как-то увеличить количество безработных.

"Какой будет ситуация в будущем - это, допускаю, мы увидим в середине ноября", - сказала Сигне Биеранде, представитель Государственного агентства занятости.

Однако специалисты, к которым обратилась передача, настроены более скептично.

"Работодатели из частного сектора - они могут рассчитывать на большее количество людей. В то же время, надо смотреть, обязательно найдутся работодатели в частном секторе, которые, возможно, уже имеют очень высокий уровень охвата вакцинацией.

Тогда они обязательно будут оценивать только вакцинированных кандидатов", - сказала Айвия Бродиня, руководитель CV Online Latvia.

Исключая возможное увеличение уровня безработицы, обязательство вакцинироваться на рынке труда может привести к ситуации, в которой благосостояние одной части населения возрастет, а доходы других, в основном непривитых, снизятся.

"Это может привести к двоякой ситуации на рынке труда, когда, с одной стороны, у нас острая нехватка рабочей силы и, скорее всего, соответственно, повышение заработной платы в одной группе общества