В Литве выявлено 2002 новых случая Covid-19, скончались 28 человек

Литва

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1638 пациентов с Covid-19, 156 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 1116,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 12%.

С начала пандемии в Литве скончались 5439 человек с коронавирусом.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6732 теста на коронавирус, позитивный результат дали 1119 тестов. Скончались четверо инфицированных коронавирусом пациентов преклонного возраста.

По состоянию на утро воскресенья стационарное лечение из-за симптомов коронавируса в Эстонии требуется 288 пациентам. Всего госпитализированы 379 человек, 240 из них (63,3 процента) не вакцинированы, а у 139 человек (36,7 процента) курс вакцинации завершен. За сутки в больницах открыты 33 новые истории болезни.

Из 1119 позитивных результатов 741 был у невакцинированных, а у 378 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.