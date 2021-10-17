Вс, 17.10.2021
Мы активно работали и работаем со всеми русскими масс-медиа - радио, телевидение, газеты, - проводили семинары и будем продолжать прикладывать усилия, чтобы достучаться. Но нельзя не отметить, что достучаться нелегко. Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения
Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения

В России заболеваемость Covid-19 бьет рекорды уже четвертый день подряд

Россия. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В России уже четвертый день подряд регистрируется рекордное число выявленных случаев Covid-19, свидетельствуют опубликованные в воскресенье официальные данные, сообщает AFP.

За прошедшие сутки в России зарегистрированы 34 303 новых случая заражения и 997 смертей, связанных с Covid-19.

В субботу сообщалось о 1002 случаях смертей за сутки - это был первый раз, когда количество умерших за сутки превысило тысячу - и 33 208 новых случаев заражения.

Темпы вакцинации в стране по-прежнему очень низкие - до сих пор против коронавируса было привито немногим более 30% жителей страны. Кремль считает эту ситуацию неприемлемой, однако в то же время он отказывается установить более строгие ограничения, прикрываясь тем, что "экономика должна продолжать работать).

Впрочем, в нескольких регионах введено требование предоставлять подтверждающие иммунизацию QR-коды, чтобы посещать общественные места, и глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что распространение заболеваемости можно объяснить "поведением жителей и низким уровнем вакцинации".

Власти также утверждают, что в системе здравоохранения России перегрузки не наступила, она по-прежнему в состоянии справиться с ситуацией.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, более половины жителей страны прививаться от Covid-19 не планируют, несмотря на то, что в течение последнего месяца проблем с доступностью вакцины нет.


НАВЕРХ
Back