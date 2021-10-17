В России заболеваемость Covid-19 бьет рекорды уже четвертый день подряд

За прошедшие сутки в России зарегистрированы 34 303 новых случая заражения и 997 смертей, связанных с Covid-19.

В субботу сообщалось о 1002 случаях смертей за сутки - это был первый раз, когда количество умерших за сутки превысило тысячу - и 33 208 новых случаев заражения.

Темпы вакцинации в стране по-прежнему очень низкие - до сих пор против коронавируса было привито немногим более 30% жителей страны. Кремль считает эту ситуацию неприемлемой, однако в то же время он отказывается установить более строгие ограничения, прикрываясь тем, что "экономика должна продолжать работать).

Впрочем, в нескольких регионах введено требование предоставлять подтверждающие иммунизацию QR-коды, чтобы посещать общественные места, и глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что распространение заболеваемости можно объяснить "поведением жителей и низким уровнем вакцинации".

Власти также утверждают, что в системе здравоохранения России перегрузки не наступила, она по-прежнему в состоянии справиться с ситуацией.