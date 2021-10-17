В Елгавской больнице пациентов с Covid-19 больше, чем предусмотренных для них коек

Как указал член правления больницы Карлис Смилга, необходимые девять коек компенсированы за счет других отделений.

В то же время он отметил, что до вторника планируется увеличить количество предусмотренных для пациентов с Covid-19 коек увеличить до 70, снизив при этом число коек в детском отделении больницы.

На вопрос о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом, член правления больницы указал, что один из пациентов сейчас находится в отделении интенсивной терапии, девять - в тяжелом состоянии, в свою очередь остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Комментируя рабочую силу больницы, Смилга отметил, что в Латвии врачей сейчас "столько, сколько есть", однако больница активно занимается привлечением рабочей силы, в том числе связывается с бывшими работниками, чтобы узнать об их возможностях присоединиться к коллективу.