Covid-19 ставит под угрозу образование молодых врачей. Резидентуру могут остановить

В нормальных условиях это работа в конкретных отделениях больницы и других местах практики, соответственно, их можно менять и осваивать нужные знания и навыки. "Если мы говорим, например, о моей резидентуре, то это резидентура в области нефрологии - мне нужно обучаться, не знаю, трансплантации почки. Находясь в ковидном отделении, я не осваиваю трансплантацию почки. И это влияет на качество, поэтому оно также меняет и структуру резидентуры", - пояснил Раценис.

У большей части резидентов работа в ковидных отделениях подошла для учебной программы, однако в отдельных случаях были проблемы с зачетом этого учебного процесса. И обнаружилось это только после. Для резидента это означает не только потерянное время, но и деньги, так как резидентура оплачивается на определенном временном этапе.

Чтобы такие случаи не повторялись, Латвийская ассоциация молодых врачей настаивает на том, чтобы ясность, как работа в ковидных отделениях повлияет на учебный процесс и будет ли она приравнена к учебной программе, была внесена уже сейчас.

Наибольшее влияние эта ситуация оказывает на резидентов последних лет, у которых осталось мало времени, чтобы выполнять все требования программы и которые уже работали в отделениях Covid-19. Однако именно их медучреждения ждут в своих командах больше всего, так как у них уже есть опыт.

Рижский университет Страдиня и Латвийский университет, реализующие учебу в резидентуре, указывают, что решения найти можно. "Это та часть ротации, которая всегда была чувствительной по отношению к тому, как долго она происходит. Это или три месяца, или иной срок, предусмотренный в программе. В сегодняшних условиях, когда у нас чрезвычайная ситуация, это не всегда соблюдается. Но хотя бы большие клиники стараются принять это во внимание, пытаются сбалансировать. Это почти всегда удается", - говорит профессор ЛУ Валдис Сеглиньш. Если сбалансировать все-таки не удается и резидент время оплаченной резидентуры терять не хочет, у него есть возможность взять и академический отпуск.

О более ясных критериях и возможных вариантах действий уже несколько недель ведутся разговоры в Минздраве, чтобы возникшие во время предыдущей волны пандемии проблемы не повторились. Глава отдела по развитию сферы людских ресурсов Минздрава Кристине Клявиня признает, что сейчас ошибки выявлены и сделаны выводы о том, как стоило поступать во время прошлой волны. "И это сейчас урок для всех нас. Так как да, в этой критической ситуации, конечно, резидентов привлекают, и спасибо им за это", - сказала она.

Новыми критериями резиденты смогут руководствоваться, выбирая работу в ковидном отделении вне программы резидентуры, так как это не будет обязательным для всех. Однако министерство не скрывает, что могут быть и более радикальные решения, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 ухудшится драматически, а нужда в резидентах возрастет.

"Мы обсуждали и продолжаем обсуждать и то, при какой ситуации резидентура будет остановлена [полностью] и все резиденты вне программы резидентуры будут привлечены для улучшения этой ситуации с Covid-19",

- заявила Клявиня.