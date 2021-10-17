Передача: жители интересуются обезболивающим для лошадей и свиней, чтобы лечить им Covid-19

О якобы лечебных свойствах ивермектина при заболеваемости Covid-19 еще более года назад говорили противники вакцин и сторонники различных альтернативных медикаментов. Поэтому это созданное в 70-х годах обезболивающее средство на свое усмотрение используют и заболевшие коронавирусом. Например, в США периодически фиксируются случаи передозировки ивермектином.

Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США даже пришлось напомнить жителям, что они не лошади.

Ивермектин для борьбы с Covid-19 не рекомендует и Европейское агентство лекарственных средств. "Нам известны врачи-ветеринары, которые встревожены тенденцией, что пациенты или вообще люди со стороны идут и спрашивают ивермектин. Они слышали, что он может защитить от тяжелого течения болезни, но это неправда - проведенные ранее исследования не показали никакого положительного эффекта от этого лекарства," - сказала пневмонолог больницы Страдиня Зайга Кравале.

В Латвии ивермектин используют практически только в ветеринарной медицине и купить его можно исключительно по рецепту. Объемы продаж содержащих ивермектин лекарств в первом полугодии прошлого года немного вырос, но Продовольственно-ветеринарная служба объясняет это приобретением запасов в условиях Covid-19, а не более обширным потреблением.

В ветеринарии ивермектин предусмотрен для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Большая часть зарегистрированных в Латвии лекарств с ивермектином в составе - жидкости для инъекций. Один медикамент изготовлен в виде съедобной пасты и задуман для лошадей.

Ветеринар Кристап Рекис рассказывает, что ему в своей практике пару раз приходилось отказывать клиентам в ивермектине, так как они искали его для себя как средство против Covid-19. Один мужчина интересовался неделю назад.

Рекис отмечает, что ивермектин может вызвать тяжелые побочные эффекты, например, смерть у собак. Он не зарегистрирован для животных, молоко которых предусмотрено для употребления в пищу.

"Сейчас все мучаются от вакцинации, хотят найти какое-то чудо-средство, чего не стоит делать. Можно попробовать есть пепел, и если выживешь, поедая пепел, то можно презентовать это как научную работу и стать популярным", - смеется ветеринар.

В соцсетях ивермектин рекламировал, например, производитель структурированной воды и сторонник теорий заговора Янис Плявиньш. По телевизору его свойства прославлял биолог и бывший премьер-министр Индулис Эмсис.

Он рекомендовал людям покупать ивермектин в таблетках в китайском интернет-магазине. Нужно отметить, что для того, чтобы лекарства были пересланы из-за границы по почте, потребуется рецепт врача.

Однако есть отдельные страны, где ивермектин действительно рекомендуют как средство против Covid-19. В странах ЕС его рекомендовал Минздрав Словакии. Впрочем, официально как лекарство против коронавируса ивермектин в Словакии не зарегистрирован. Ни один производитель также не обращался в Европейское агентство лекарственных средств, чтобы добиться его утверждения для лечения Covid-19.

Представители ZVA отмечают, что в прошлом году одна из лабораторий пришла к выводу, что присутствие ивермектина снижает размножение вызывающего Covid-19 вируса, однако необходима очень высокая концентрация, которая людям может быть вредна.