Павлютс: физические контакты необходимо снизить куда больше

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш решил в понедельник созвать заседание Совета по кризисному управлению, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций.

В свою очередь Павлютс в Twitter сообщил, что пришли первые данные и выводы экспертов по поводу влияния введенных ограничений на поведение общества, свидетельствующие, что снижение контактов на 5-10% - куда меньше, чем планировалось во время введения режима чрезвычайной ситуации.

В связи с этим прогнозы по отношению к управлению кризисом Covid-19 хуже, чем были неделю назад. "Необходимо значительно большее снижение фактических контактов", - отметил Павлютс.