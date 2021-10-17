Павлютс: физические контакты необходимо снизить куда больше
Чтобы добиться желаемого результата в борьбе против Covid-19, обществу необходимо куда больше снизить фактические контакты, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Чтобы добиться желаемого результата в борьбе против Covid-19, обществу необходимо куда больше снизить фактические контакты, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш решил в понедельник созвать заседание Совета по кризисному управлению, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций.
В свою очередь Павлютс в Twitter сообщил, что пришли первые данные и выводы экспертов по поводу влияния введенных ограничений на поведение общества, свидетельствующие, что снижение контактов на 5-10% - куда меньше, чем планировалось во время введения режима чрезвычайной ситуации.
В связи с этим прогнозы по отношению к управлению кризисом Covid-19 хуже, чем были неделю назад. "Необходимо значительно большее снижение фактических контактов", - отметил Павлютс.
Как сообщалось, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла до 1266,4 случая на 100 000 населения - это самый высокий показатель с начала пандемии, а количество госпитализированных с Covid-19 превысило 1000 человек.