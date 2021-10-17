17 октября в одном абзаце ⟩ Заседание по Covid-19, рост цен на молочные продукты и влияние пандемии на рынок труда

События дня в одном абзаце:

Все обсуждают:

Пандемия уже вносит изменения в ситуацию на рынке труда, и ожидается ротация персонала из-за требования сертификатов Covid-19 в определенных сферах. Уже замечены объявления о вакансиях, где одним из требований является наличие действующего сертификата Covid-19.

Чем себя порадовать?

Иногда политики не выбирают выражения - различные мысли официальные лица высказывали и на заседании Сейма 23 января 2019 года перед утверждением нового правительства. Сможете ли угадать, кто из них что сказал?