17 октября в одном абзаце ⟩ Заседание по Covid-19, рост цен на молочные продукты и влияние пандемии на рынок труда

Дождливое и унылое воскресенье подходит к концу, впрочем, как и выходные. Завтра многим на работу, постарайтесь как следует отдохнуть в оставшуюся часть вечера, а также узнайте о главном за 17 октября.
Пандемия уже вносит изменения в ситуацию на рынке труда, и ожидается ротация персонала из-за требования сертификатов Covid-19 в определенных сферах. Уже замечены объявления о вакансиях, где одним из требований является наличие действующего сертификата Covid-19.
Чем себя порадовать?
Иногда политики не выбирают выражения - различные мысли официальные лица высказывали и на заседании Сейма 23 января 2019 года перед утверждением нового правительства. Сможете ли угадать, кто из них что сказал?
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Некоторые дома Старой Саны имеют высоту до 30 метров - примерно столько, сколько было у первых небоскребов Чикаго. Древним йеменским высоткам по 300-500 лет, они сверхпрочны и экологичны - для жаркого и сухого климата это идеальное жилье. Подробности читайте здесь.