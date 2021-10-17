Вс, 17.10.2021
Мы активно работали и работаем со всеми русскими масс-медиа - радио, телевидение, газеты, - проводили семинары и будем продолжать прикладывать усилия, чтобы достучаться. Но нельзя не отметить, что достучаться нелегко. Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения
Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения

17 октября в одном абзаце ⟩ Заседание по Covid-19, рост цен на молочные продукты и влияние пандемии на рынок труда

ФОТО: shutterstock.com

Дождливое и унылое воскресенье подходит к концу, впрочем, как и выходные. Завтра многим на работу, постарайтесь как следует отдохнуть в оставшуюся часть вечера, а также узнайте о главном за 17 октября.

События дня в одном абзаце: 

Все очень плохо. Кариньш созвал заседание Совета по кризисному управлению. Павлютс ему вторит - контакты нужно сократить еще больше. Почему? Дело в том, что число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии перевалило за тысячу. Например, в Елгаве лечатся 49 пациентов, тогда как выделено там для них всего 40 коек. Между тем, больница Страдиня предсказывает очень тяжелую неделю. Центр размещения беженцев "Муцениеки" произвольно покинули 276 человек, а Food Union на 10% повысил цены на молочные продукты. Кстати, Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю, а защитивший чемпионский титул Майрис Бриедис рассказал о своей победе. Парочка интересных историй: спрятанные 60 лет кузины Елизаветы II и Дерзкое убийство эстонского медиа-магната и директора Центра русской культуры.

Все обсуждают:

Пандемия уже вносит изменения в ситуацию на рынке труда, и ожидается ротация персонала из-за требования сертификатов Covid-19 в определенных сферах. Уже замечены объявления о вакансиях, где одним из требований является наличие действующего сертификата Covid-19.

Чем себя порадовать? 

Иногда политики не выбирают выражения - различные мысли официальные лица высказывали и на заседании Сейма 23 января 2019 года перед утверждением нового правительства. Сможете ли угадать, кто из них что сказал?

Фото дня: 

ФОТО: BBC News

Некоторые дома Старой Саны имеют высоту до 30 метров - примерно столько, сколько было у первых небоскребов Чикаго. Древним йеменским высоткам по 300-500 лет, они сверхпрочны и экологичны - для жаркого и сухого климата это идеальное жилье. Подробности читайте здесь.


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