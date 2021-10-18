Фото ⟩ Дапкунайте в Юрмале, беременная Серябкина в Вене, а полуголая Чехова на отдыхе
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто нырял с черепахами, гулял по пляжу, а кто мерз на набережной в Санкт-Петербурге.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто нырял с черепахами, гулял по пляжу, а кто мерз на набережной в Санкт-Петербурге.
Беременная Ольга Серябкина на улицах Вены
Интарс Бусулис на съемках X-Factors
Ира Смелая утеплилась
Маша Миногарова снималась вместе с мамой
Анфиса Чехова на отдыхе в нижнем белье
Леонид Парфенов примерил новый образ
Алена Водонаева показала тату на спине
Светлана Лобода фотографировалась в новых серьгах
Рената Литвинова стала почти Жанной д'Арк
Катя Варнава примерила новый макияж
Ирина Горбачева решила раздеться на крыше
Ирина Шихман наслаждалась природой
Кристина Асмус продолжает шокировать подписчиков "кровавыми" фотографиями
Настя Ивлеева встретила Дмитрия Нагиева
Алла Пугачева прогулялась по Москве с Игорем Гуляевым
Юлианна Караулова снималась на фоне вечерней Москвы
Тимати праздновал день рождения сына
Филипп Киркоров радовался
Регина Тодоренко куда-то летела
Сергей Лазарев провел время с детьми
Никита Пресняков удивлял жюри на "Ледниковом периоде"
Татьяна Брухунова делала осенние фото в парке
Наталья Подольская и Владимир Пресняков улетели отдыхать
Иосиф Пригожин и Валерия играли в настолки
Данила Поперечный провел выходные за рулем
Дима Билан готовился к выступлению
Полина Гагарина намекает, что в Санкт-Петербурге похолодало
У певицы Maruv было выступление
Анна Семенович примерила роковой образ
Павел Прилучный отдыхал с детьми
Виктория Дайнеко накрутила волосы
Ксении Бородиной дарили цветы
Соня Таюрская записывала новую песню
Элджей купил себе новое средство передвижения
Юлия Савичева вспоминала последний концерт
Лена Темникова фотографировала любимого кота
Кажется, Катя Кищук с малышом нашли шапки на Хэллоуин
Анна Седокова завтракала с сыном
Клава Кока сменила не только цвет волос, но и модный образ
Ингеборга Дапкунайте радовалась осеннему солнцу в Юрмале
Андрей Мерзликин плавал с черепахами