Выборы в Эстонии: явка составила 54,8%

Явка на выборах составила 54.8%, всего по предварительным данным проголосовали 588 832 человек из 1 074 046 избирателей, имеющих право голоса. Из них 313 245 проголосовали посредством бумажного бюллетеня, 275 587 проголосовали электронным путем. Наиболее активными оказались избиратели Йыгеваского уезда - в этом регионе явка составила 59,4%.

В Пыльваском уезде явка составила 59,2 и на острове Хийумаа 59,1% избирателей.

Наиболее низкой активность избирателей была в Ида-Вируском, Рапласком и Пярнуском уездах - по предварительным данным, там явка составила 47,4, 52,6 и 53,3 процента.

В Таллинне по предварительным данным активность избирателей составила 54,6 и в Тарту также 54,6%.

В 2017 году на предыдущих местных выборах активность избирателей была чуть ниже - 53,3 %.