У школьников - каникулы. Памятка для тех, кто отправится в путешествие

Если все-таки отправились в путешествие

Осенние каникулы многие семьи используют для отдыха и совместных путешествий не только по Латвии, но и за границу. Если выезд за границу уже запланирован, необходимо заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, напоминают в IZM.

При возвращении из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения превышает 75 случаев, перед въездом в Латвию необходимо обязательно пройти тест на Covid-19, а также, независимо от результата теста, соблюдать в течение десяти дней режим самоизоляции.

Период самоизоляции может быть сокращен, если тест повторно сдается на седьмой день после приезда из страны высокого риска и дает отрицательный результат, который должен быть зафиксирован сертификатом о тестировании. Тест перед въездом могут не сдавать и самоизоляцию не соблюдать лица, имеющие действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Дети в возрасте до 12 лет могут не соблюдать самоизоляцию, если путешествовали со взрослыми, которые освобождены от самоизоляции. Однако даже в таких случаях в течение 10 дней после приезда из страны повышенного риска дети должны воздерживаться от тесных контактов с людьми за пределами своего места жительства, им также следует избегать поездок в общественном транспорте.

Школьники до 12 лет в течение этих 10 дней не могут посещать школу.

Более подробная информация о правилах для путешественников, возвращающихся из-за границы, а также список показателей заболеваемости разных стран доступны на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

IZM призывает всех ответственно отнестись к установленным в стране мерам безопасности и свести к минимуму физические контакты.

Тестирование учащихся продолжится и на каникулах

С учетом высокой заболеваемости Covid-19 во время школьных каникул с 18 по 24 октября тестирование учащихся 1-12-х классов на Covid-19 в рамках планового скрининга будет проводиться лабораториями в соответствии с действующими графиками.

Тесты сдают школьники и сотрудники образовательных учреждений, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, участвующие в формальном образовании, обучении по интересам, занятиях спортом, внеклассной и неформальной образовательной деятельности.

Тесты также можно сдать в отделениях лабораторий в субботу, 23 октября, и в воскресенье, 24 октября, по предварительной записи по телефону. Кроме того, провести экспресс-тест на антиген могут медсестра или врач учебного заведения.