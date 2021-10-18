Выявлено 1253 новых случая Covid-19, кумулятивная заболеваемость обновила рекорд

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 986 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 267 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1307,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 8365 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.