Пн, 18.10.2021
Необходимо значительно большее снижение фактических контактов. Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс

Выявлено 1253 новых случая Covid-19, кумулятивная заболеваемость обновила рекорд

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1253 новых случая Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 986 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 267 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1307,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 8365 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 186 869 человек.


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