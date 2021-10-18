Выявлено 1253 новых случая Covid-19, кумулятивная заболеваемость обновила рекорд
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1253 новых случая Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1253 новых случая Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 986 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 267 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1307,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 8365 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 186 869 человек.