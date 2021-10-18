Какие приложения хочет видеть молодёжь?
В отличие от миллениалов и предыдущих поколений, «поколение Z» (от англ. Gen Z) умеет интегрировать предоставляемые интернетом возможности с раннего детства. Это позволило им освоить цифровые навыки с невероятной скоростью и сделало представителей этого поколения основными «законодателями моды» в развитии приложений и предоставляемых ими возможностей. Поэтому производители технологий, в том числе и Huawei, постоянно вкладывают ресурсы и ищут новые решения, позволяющие обращаться к молодежной аудитории. Например, в магазине приложений AppGallery Huawei предлагает молодым людям широкий ассортимент приложений, а также дает возможность познакомиться с новыми приложениями, о которых не слышала широкая общественность.
Креативные каналы связи
Представителям «поколения Z» важно делиться и общаться разными способами, и настолько же важно, чтобы платформы, на которых происходит общение, могли приспосабливаться к их ритму жизни. Выкладывание картинок и видео – один из способов продемонстрировать свою креативность и взгляд на жизнь, чем молодежь активно пользуется в бытовом общении. Чтобы предлагать каждому пользователю соответствующий и интересный контент, в широком ассортименте AppGallery доступны приложения, в основе которых лежат подробные и точные алгоритмы, помогающие подобрать приложение, наиболее соответствующее интересам, потребностям и привычкам каждого пользователя.
Одним из таких приложений, молниеносно ставшее популярным среди молодежи, является TikTok. Кроме того, это приложение с самым большим количеством скачиваний в 2020 году, и оно сохраняет позицию лидера и в этом году, опережая таких гигантов социальных сетей, как Facebook и Instagram, на более чем 200 миллионов скачиваний.
«Несмотря на то, что платформы для создания коротких видеороликов не являются чем-то новым, доступное в AppGallery приложение TikTok предлагает творческие возможности редактирования и съемки, что вызывает у молодежи новые идеи о том, как создавать интересный короткий контент для себя и своих единомышленников. Конечно, ожидалось, что приложение станет очень популярным в молодежной среде, но сейчас уже аудитории любого возраста могут найти там для себя подходящие и интересные видео. Также среди молодежи популярны Snapchat, WhatsApp, Viber, Telegram и Zoom, которые предлагают всем желающим удобный и разносторонний формат общения», – рассказывает Гунта Курсиша-Буткане (Gunta Kursiša-Butkāne),руководительница отдела развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.
Бесчисленные возможности развлечений на одном сайте
Конечно, разные платформы социальных сетей предлагают развлекаться и общаться одновременно, но и сайты для стриминга различных фильмов, сериалов и музыки тоже являются неотъемлемой составляющей быта молодежи. AppGallery предлагает самые популярные приложения, предоставляющие такие услуги, чтобы каждый пользователь мог смотреть и слушать контент в наиболее удобном для себя формате.
«Возможность смотреть «что хочешь и когда хочешь» завоевала большую популярность. Netflix определенно находится среди приложений must have и пользуется популярностью у молодежи, потому что предоставляет невероятную свободу – смотреть любимые фильмы и сериалы из любой точки мира. Deezer также является конкурентоспособной платформой для стриминга музыки, предлагающая широкий спектр музыкальных жанров, из которых можно выбирать наиболее популярные и соответствующие собственному вкусу песни, составляя таким образом коллекцию музыки, наиболее соответствующую музыкальным пристрастиям или настроению. Обе этих, а также другие стриминговые платформы доступны для скачивания в магазине приложений AppGallery», – поясняет Г. Курсиша-Буткане.
Равноценные возможности развлечений предоставляют и игры. AppGallery предлагает заслуживающий внимания ассортимент наиболее популярных игр. Например, игра Angry Birds, по мотивам которой снят мультипликационный фильм, или Garden Scapes по-прежнему являются любимыми играми молодежи. Также в магазине приложений Huawei можно скачать игры, созданные местными разработчиками, например, Dystopia: Contest of Heroes, которая имеет огромную базу игроков и привлекла всемирно известную звезду UFC Коннора Макгрегора (Conor McGregor) в качестве главного посланника и героя игры.
Современные покупки
В дополнение к этим популярным возможностям развлечений молодые люди все чаще хотят расплачиваться с помощью смартфона, потому что это легко и удобно. AppGallery предлагает цифровой кошелек – Curve. Это приложение, которое делает жизнь намного удобнее.
«Несмотря на то, что сегодня с помощью смартфона рассчитываются в основном молодые люди, в будущем этой возможностью смогут пользоваться представители всех поколений. Поэтому мы уже сегодня можем вдохновиться примером молодых лидеров мнений и подключить карты лояльности, транспортные и банковские карты, а также другие важные карты к своему смартфону, чтобы можно было оставить кошелек дома и легче перемещаться», – рекомендует Г. Курсиша-Буткане.
Новые и популярные приложения каждый день
Молодым людям одинаково важно и находить «клады», и пользоваться теми же приложениями, что и их друзья, поэтому устройства должны предлагать разный контент. К обогащению и увеличению разнообразия контента AppGallery привлечены и молодые разработчики, которым оказывается техническая помощь в процессе разработки приложения и во время его добавления, чтобы можно было обеспечить максимально понятный и простой порядок, а также уменьшить волнение или количество возможных ошибок в системе. Среди прочего AppGallery поддерживает и местных разработчиков приложений, поэтому молодые люди имеют возможность сами стать создателями актуальных для них приложений.
Пользователи устройств Huawei легко могут найти новые приложения, чтобы усовершенствовать свой быт. Впечатляющее развитие, которое продемонстрировал магазин приложений AppGallery в последний год, будет продолжаться, потому что Huawei непрерывно инвестирует в разработку новых приложений и находит решения, чтобы удовлетворить пожелания все более взрослых пользователей.