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В отличие от миллениалов и предыдущих поколений, «поколение Z» (от англ. Gen Z) умеет интегрировать предоставляемые интернетом возможности с раннего детства. Это позволило им освоить цифровые навыки с невероятной скоростью и сделало представителей этого поколения основными «законодателями моды» в развитии приложений и предоставляемых ими возможностей. Поэтому производители технологий, в том числе и Huawei, постоянно вкладывают ресурсы и ищут новые решения, позволяющие обращаться к молодежной аудитории. Например, в магазине приложений AppGallery Huawei предлагает молодым людям широкий ассортимент приложений, а также дает возможность познакомиться с новыми приложениями, о которых не слышала широкая общественность.

Креативные каналы связи

Представителям «поколения Z» важно делиться и общаться разными способами, и настолько же важно, чтобы платформы, на которых происходит общение, могли приспосабливаться к их ритму жизни. Выкладывание картинок и видео – один из способов продемонстрировать свою креативность и взгляд на жизнь, чем молодежь активно пользуется в бытовом общении. Чтобы предлагать каждому пользователю соответствующий и интересный контент, в широком ассортименте AppGallery доступны приложения, в основе которых лежат подробные и точные алгоритмы, помогающие подобрать приложение, наиболее соответствующее интересам, потребностям и привычкам каждого пользователя.

Одним из таких приложений, молниеносно ставшее популярным среди молодежи, является TikTok. Кроме того, это приложение с самым большим количеством скачиваний в 2020 году, и оно сохраняет позицию лидера и в этом году, опережая таких гигантов социальных сетей, как Facebook и Instagram, на более чем 200 миллионов скачиваний.

«Несмотря на то, что платформы для создания коротких видеороликов не являются чем-то новым, доступное в AppGallery приложение TikTok предлагает творческие возможности редактирования и съемки, что вызывает у молодежи новые идеи о том, как создавать интересный короткий контент для себя и своих единомышленников. Конечно, ожидалось, что приложение станет очень популярным в молодежной среде, но сейчас уже аудитории любого возраста могут найти там для себя подходящие и интересные видео. Также среди молодежи популярны Snapchat, WhatsApp, Viber, Telegram и Zoom, которые предлагают всем желающим удобный и разносторонний формат общения», – рассказывает Гунта Курсиша-Буткане (Gunta Kursiša-Butkāne),руководительница отдела развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

Бесчисленные возможности развлечений на одном сайте

Конечно, разные платформы социальных сетей предлагают развлекаться и общаться одновременно, но и сайты для стриминга различных фильмов, сериалов и музыки тоже являются неотъемлемой составляющей быта молодежи. AppGallery предлагает самые популярные приложения, предоставляющие такие услуги, чтобы каждый пользователь мог смотреть и слушать контент в наиболее удобном для себя формате.

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«Возможность смотреть «что хочешь и когда хочешь» завоевала большую популярность. Netflix определенно находится среди приложений must have и пользуется популярностью у молодежи, потому что предоставляет невероятную свободу – смотреть любимые фильмы и сериалы из любой точки мира. Deezer также является конкурентоспособной платформой для стриминга музыки, предлагающая широкий спектр музыкальных жанров, из которых можно выбирать наиболее популярные и соответствующие собственному вкусу песни, составляя таким образом коллекцию музыки, наиболее соответствующую музыкальным пристрастиям или настроению. Обе этих, а также другие стриминговые платформы доступны для скачивания в магазине приложений AppGallery», – поясняет Г. Курсиша-Буткане.

Равноценные возможности развлечений предоставляют и игры. AppGallery предлагает заслуживающий внимания ассортимент наиболее популярных игр. Например, игра Angry Birds, по мотивам которой снят мультипликационный фильм, или Garden Scapes по-прежнему являются любимыми играми молодежи. Также в магазине приложений Huawei можно скачать игры, созданные местными разработчиками, например, Dystopia: Contest of Heroes, которая имеет огромную базу игроков и привлекла всемирно известную звезду UFC Коннора Макгрегора (Conor McGregor) в качестве главного посланника и героя игры.

Современные покупки

В дополнение к этим популярным возможностям развлечений молодые люди все чаще хотят расплачиваться с помощью смартфона, потому что это легко и удобно. AppGallery предлагает цифровой кошелек – Curve. Это приложение, которое делает жизнь намного удобнее.

«Несмотря на то, что сегодня с помощью смартфона рассчитываются в основном молодые люди, в будущем этой возможностью смогут пользоваться представители всех поколений. Поэтому мы уже сегодня можем вдохновиться примером молодых лидеров мнений и подключить карты лояльности, транспортные и банковские карты, а также другие важные карты к своему смартфону, чтобы можно было оставить кошелек дома и легче перемещаться», – рекомендует Г. Курсиша-Буткане.

Новые и популярные приложения каждый день

Молодым людям одинаково важно и находить «клады», и пользоваться теми же приложениями, что и их друзья, поэтому устройства должны предлагать разный контент. К обогащению и увеличению разнообразия контента AppGallery привлечены и молодые разработчики, которым оказывается техническая помощь в процессе разработки приложения и во время его добавления, чтобы можно было обеспечить максимально понятный и простой порядок, а также уменьшить волнение или количество возможных ошибок в системе. Среди прочего AppGallery поддерживает и местных разработчиков приложений, поэтому молодые люди имеют возможность сами стать создателями актуальных для них приложений.