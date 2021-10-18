Пн, 18.10.2021
Мы активно работали и работаем со всеми русскими масс-медиа - радио, телевидение, газеты, - проводили семинары и будем продолжать прикладывать усилия, чтобы достучаться. Но нельзя не отметить, что достучаться нелегко. Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения
Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения

Фото ⟩ Завершилась 33-я Рижская неделя моды

Гости мероприятия ФОТО: RFW

Во время осенней сессии RIGA FASHION WEEK, которая прошла с 12 по 16 октября, в традиционном формате были представлены коллекции более 15 ведущих дизайнеров Латвии, в том числе детской одежды. Международный статус событию в этот раз придало участие эстонской марки Diana Arno. Впервые за историю Недели моды - все показы с главного подиума столицы прошли не только в оффлайн, но и онлайн формате.

Коллаборации молодых латвийских дизайнеров, живые шоу в гибридном формате на новой площадке - ATTA CENTRE, тематические презентации - любителям моды было чем себя развлечь в период Недели моды. В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции показали Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Приглашенный гость модной сессии - эстонская марка Diana Arno. Детская мода была представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.

Отдельного внимания заслуживали тематические презентации в первые дни RFW брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырёх латвийских марок текстиля и аксессуаров - Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože.

В свою очередь открытие Недели моды ознаменовалось 16-ой церемонией вручения Национальной премии в области моды и стиля за 2020 год.

Тематические презентации второго дня: 

Показы третьего дня: 

Показы четвертого дня: 

Показы пятого дня: 

Были на мероприятии в качестве гостя? Ищите себя на фото!

Галерея: Гости на третьем дне RFW

Галерея: Гости на четвертом дне RFW 

Галерея: Гости пятого дня RFW


НАВЕРХ
Back