Фото ⟩ Завершилась 33-я Рижская неделя моды

Коллаборации молодых латвийских дизайнеров, живые шоу в гибридном формате на новой площадке - ATTA CENTRE, тематические презентации - любителям моды было чем себя развлечь в период Недели моды. В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции показали Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Приглашенный гость модной сессии - эстонская марка Diana Arno. Детская мода была представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.
Отдельного внимания заслуживали тематические презентации в первые дни RFW брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырёх латвийских марок текстиля и аксессуаров - Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože.
В свою очередь открытие Недели моды ознаменовалось 16-ой церемонией вручения Национальной премии в области моды и стиля за 2020 год.
Тематические презентации второго дня:
Показы третьего дня:
Показы четвертого дня:
Показы пятого дня:
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Галерея: Гости на третьем дне RFW
Галерея: Гости на четвертом дне RFW
Галерея: Гости пятого дня RFW