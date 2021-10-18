Фото ⟩ Завершилась 33-я Рижская неделя моды

Во время осенней сессии RIGA FASHION WEEK, которая прошла с 12 по 16 октября, в традиционном формате были представлены коллекции более 15 ведущих дизайнеров Латвии, в том числе детской одежды. Международный статус событию в этот раз придало участие эстонской марки Diana Arno. Впервые за историю Недели моды - все показы с главного подиума столицы прошли не только в оффлайн, но и онлайн формате.