"Дьявол кроется в деталях": Пабрикс за ужесточение ограничений, но разумных
Министр обороны Артис Пабрикс (AP) поддержал бы более строгие ограничения для предотвращения распространения Covid-19.
Министр обороны Артис Пабрикс (AP) поддержал бы более строгие ограничения для предотвращения распространения Covid-19.
Министр заявляет, что в целом надо следовать тому, что правительству предложат эксперты и Министерство здравоохранения. Если будет необходимо, нужны будут более строгие ограничения, так как медикам, очевидно, очень тяжело вынести созданную пандемией нагрузку.
На вопрос о поддержки "строгого локдауна", министр ответил, что надо поддерживать те мероприятия, которые могут снизить рост инфекции, однако "дьявол кроется в деталях", иначе говоря, ограничения должны оставаться в рамках здравого смысла.
Несмотря на то, что большая часть солдат уже вакцинирована, Пабрикса волнуют случаи инфекции, констатированные у вакцинированных военнослужащих. Это значит, что военные в основном заражаются в семьях. Хоть солдаты и легко переносят Covid-19, на время болезни военный выходит из строя и это может повлиять на выполнение поставленных армии задач.
Пабрикс напомнил, что на данный момент Национальные вооруженные силы заняты в ряде дополнительных функций, в том числе - охране латвийско-белорусской границы и помощи центрам вакцинации.