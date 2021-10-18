"Дьявол кроется в деталях": Пабрикс за ужесточение ограничений, но разумных

Министр заявляет, что в целом надо следовать тому, что правительству предложат эксперты и Министерство здравоохранения. Если будет необходимо, нужны будут более строгие ограничения, так как медикам, очевидно, очень тяжело вынести созданную пандемией нагрузку.

На вопрос о поддержки "строгого локдауна", министр ответил, что надо поддерживать те мероприятия, которые могут снизить рост инфекции, однако "дьявол кроется в деталях", иначе говоря, ограничения должны оставаться в рамках здравого смысла.

"Я за строгость, основанную на разуме и науке", - подчеркнул Пабрикс, напоминая, что не должно быть таких недопониманий, как в прошлом году со списками разрешенных к продаже товаров.

Несмотря на то, что большая часть солдат уже вакцинирована, Пабрикса волнуют случаи инфекции, констатированные у вакцинированных военнослужащих. Это значит, что военные в основном заражаются в семьях. Хоть солдаты и легко переносят Covid-19, на время болезни военный выходит из строя и это может повлиять на выполнение поставленных армии задач.