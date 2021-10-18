Илья Ковальчук станет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022

В тренерский штаб под руководством Алексея Жамнова войдут Евгений Набоков, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов. Также определился и генеральный менеджер российской сборной, которым станет бывший нападающий команды Илья Ковальчук.

"У меня был долгий разговор с Ильей. Он знает всех ребят, у него огромный опыт. Думаю, он знает многие вещи про каждого хоккеиста, которые не знаю я. Сейчас Илья сконцентрирован на работе менеджера. Как в дальнейшем сложится его карьера - это к нему вопросы. До Олимпиады Илья не будет ни с кем подписывать контракт в КХЛ", - приводит слова Жамнова Sport24.

При этом Жамнов ответил, что Ковальчука не будет на лавке и он будет выполнять роль "неофициального капитана".

38-летний Илья Ковальчук в апреле расторг контракт с "Авангардом", в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина-2021. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в НХЛ.