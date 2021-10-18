Пн, 18.10.2021
Хотя арена не была заполнена, она казалась переполненной. Я соскучился по этим ощущениям, и спасибо вам тоже. Майрис Бриедис после победы
Майрис Бриедис после победы

Фото ⟩ В Риге открыли мемориальную доску Виктору Цою

ФОТО: Пресс-фото

15 октября на здании Балтийской международной академии (BSA) по адресу: ул. Ломоносова, 1/4, общество Pareiza lieta открыло мемориальную доску музыканту, автору песен, поэту, художнику, киноактеру, основателю группы "Кино" Виктору Цою.

*Мемориальная доска Цою установлена в рамках проекта "Интерактивный туристический маршрут по местам, связанным с Виктором Цоем и группой "Кино", в Латвии". Это третий объект, реализованный обществом Pareiza lieta.

Доска была изготовлена в феврале 2020 года, но в силу сложившихся из-за ограничений обстоятельств открытие пришлось перенести и сам формат мероприятия был изменен. 15 апреля 1987 года Виктор Цой и группа "Кино" выступали на сцене ДК РКИИГА (сейчас - Балтийская международная академия) в составе авангардного музыкального коллектива "Поп-механика". В том же 1987 году группа "Кино" записывала альбом "Группа Крови" и Виктор Цой появился в финальной сцене фильма Сергея Соловьева "АССА" в героическом образе музыканта, поющего о переменах. При этом группа "Кино" всегда при случае принимала участие в авангардном проекте "Поп-механика", основателем которого являлся музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актер Сергей Курёхин. Возможно, участие группы "Кино" в составе "Поп-механики" ломало стереотипы их поклонников, а возможно - раскрывало для них новые грани любимой группы.

ФОТО: Пресс-фото

Выступления "Поп-механики" были скандальны по меркам тех лет, а шоу, которые устраивал Сергей Курёхин, были всегда запоминающимися, неповторимыми и парадоксальными. Помимо людей в программах "Поп-механики" принимали участие также удавы, обезьянка на велосипеде, лошади, ослы, куры, а также различный подвижной состав - грузовики, старинные автомобили "Эмки" и даже танк.

ФОТО: Пресс-фото

"В одной из постановок "Поп-механики" на сцене оказалось сразу 464 человека и один козел", - вспоминает участник выступлений - музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания "Пентаграмма" Сергей Летов.

Весной 1987 года участники "Поп-механики" гостили в Риге 4 дня - с 12 по 15 апреля. Музыканты остановились в гостинице "Рига" и приглашены были по линии Рижского рок-клуба.

15 апреля 1987 года в здании ДК РКИИГА прошло само выступление, в котором группа "Кино" принимала участие в полном составе! Помимо "Кино", в выступлении "Поп-механики" принимали участие сам Сергей Курёхин, художник, основатель петербургской Новой академии изящных искусств Тимур Новиков, Олег Гаркуша - шоумен, фронтмен группы "АукцЫон", председатель Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда развития молодежной культуры "Гаркундель", исполнитель главной роли в фильме "АССА", музыкант, художник, актер Сергей Бугаев "Африка" и даже знаменитый немецкий DJ WestBam (Максимилиан Ленц), с которым Курёхин познакомился в Риге в эти апрельские дни и буквально сразу предложил выступить совместно с коллективом "Поп-механика" 15 апреля. Максимилиан Ленц согласился и даже сделал запись этого выступления.

ФОТО: Пресс-фото

Спустя 13 лет Максимилиан выпустит пластинку под названием Live at Riga Popularnaya Mehanika feat. Westbam. В одном из интервью он рассказал, что эту рижскую запись буквально до дыр заслушивали самые разные люди в Берлине. Максим из Риги, один из тех, кто сходил на выступление "Поп-механики" в 1987 году, вспоминал: "Я открыл рот и застыл, а потом началось нечто! Начали как слои пирога приходить какие-то странные люди с музыкальными инструментами, Курёхин был на этом концерте, как я потом уже понял. Был Гаркуша, как оказывается, я Цоя видел. Я обратил внимание, что какой-то странный человек с такой азиатской внешностью стоял где-то там около задней стены - в полумраке, в черной одежде. И он мне запомнился тем, что наигрывал какие-то такие мелодии, которые мы слушаем сейчас у группы "Кино", то есть у него "саунд", гитара определенная, то есть была некая "какофония", я стоял завороженный, и потом началось просто шоу...".

ФОТО: Пресс-фото

Николай Краснопевцев был на выступление "Поп-механики" в 1987 году и сделал около 20 снимков на свой фотоаппарат. Николай предоставил эти фотографии, и после кропотливой реставрационной работы над старыми снимками общество Pareiza lieta представило их на выставке в фойе здания Балтийской международной академии, в тех стенах, где и происходило это далекое выступление авангардного музыкального коллектива. Звуковым сопровождением выставки послужит запись этого же выступления, заботливо сохраненная для потомков немецким DJ WestBam.

"Проект "Интерактивный туристический маршрут по местам, связанным с группой "Кино" и Виктором Цоем, в Латвии" - международный и начат в 2019 году. Мы по крупинкам собираем информацию тех лет, и самое важное, что все реализуется при поддержке поклонников группы "Кино" и благодаря прекрасным человеческим качествам людей, которые нам в этом помогают", - говорит автор проекта и мемориальной доски Руслан Верещагин, член правления Pareiza lieta.

Фото: Открытие мемориальной доски Виктору Цою

В создании этого объекта принимало участие множество людей из разных стран: Диана Русова, Дмитрий Зелентов, Роман Панов, Дмитрий Казаченко, Валерий Петров и Амиран Хабелашвили (члены правления Pareiza lieta), Андрей Масливец из Санкт-Петербурга, Александра Майнуилова из Таллинна, председатель Сената, профессор BSA Станислав Анатольевич Бука, Марина Гунаре (BSA), Ирина Руфимовна Кузенко (BSA) и многие другие.


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