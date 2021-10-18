Фото ⟩ В Риге открыли мемориальную доску Виктору Цою

ФОТО: Пресс-фото

"В одной из постановок "Поп-механики" на сцене оказалось сразу 464 человека и один козел", - вспоминает участник выступлений - музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания "Пентаграмма" Сергей Летов.

Весной 1987 года участники "Поп-механики" гостили в Риге 4 дня - с 12 по 15 апреля. Музыканты остановились в гостинице "Рига" и приглашены были по линии Рижского рок-клуба.

15 апреля 1987 года в здании ДК РКИИГА прошло само выступление, в котором группа "Кино" принимала участие в полном составе! Помимо "Кино", в выступлении "Поп-механики" принимали участие сам Сергей Курёхин, художник, основатель петербургской Новой академии изящных искусств Тимур Новиков, Олег Гаркуша - шоумен, фронтмен группы "АукцЫон", председатель Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда развития молодежной культуры "Гаркундель", исполнитель главной роли в фильме "АССА", музыкант, художник, актер Сергей Бугаев "Африка" и даже знаменитый немецкий DJ WestBam (Максимилиан Ленц), с которым Курёхин познакомился в Риге в эти апрельские дни и буквально сразу предложил выступить совместно с коллективом "Поп-механика" 15 апреля. Максимилиан Ленц согласился и даже сделал запись этого выступления.

ФОТО: Пресс-фото

Спустя 13 лет Максимилиан выпустит пластинку под названием Live at Riga Popularnaya Mehanika feat. Westbam. В одном из интервью он рассказал, что эту рижскую запись буквально до дыр заслушивали самые разные люди в Берлине. Максим из Риги, один из тех, кто сходил на выступление "Поп-механики" в 1987 году, вспоминал: "Я открыл рот и застыл, а потом началось нечто! Начали как слои пирога приходить какие-то странные люди с музыкальными инструментами, Курёхин был на этом концерте, как я потом уже понял. Был Гаркуша, как оказывается, я Цоя видел. Я обратил внимание, что какой-то странный человек с такой азиатской внешностью стоял где-то там около задней стены - в полумраке, в черной одежде. И он мне запомнился тем, что наигрывал какие-то такие мелодии, которые мы слушаем сейчас у группы "Кино", то есть у него "саунд", гитара определенная, то есть была некая "какофония", я стоял завороженный, и потом началось просто шоу...".

ФОТО: Пресс-фото

Николай Краснопевцев был на выступление "Поп-механики" в 1987 году и сделал около 20 снимков на свой фотоаппарат. Николай предоставил эти фотографии, и после кропотливой реставрационной работы над старыми снимками общество Pareiza lieta представило их на выставке в фойе здания Балтийской международной академии, в тех стенах, где и происходило это далекое выступление авангардного музыкального коллектива. Звуковым сопровождением выставки послужит запись этого же выступления, заботливо сохраненная для потомков немецким DJ WestBam.

"Проект "Интерактивный туристический маршрут по местам, связанным с группой "Кино" и Виктором Цоем, в Латвии" - международный и начат в 2019 году. Мы по крупинкам собираем информацию тех лет, и самое важное, что все реализуется при поддержке поклонников группы "Кино" и благодаря прекрасным человеческим качествам людей, которые нам в этом помогают", - говорит автор проекта и мемориальной доски Руслан Верещагин, член правления Pareiza lieta.

Фото: Открытие мемориальной доски Виктору Цою