Ассоциация торговцев: требование сертификата до середины ноября может обернуться кризисом на рынке труда

Организация призывает правительство пересмотреть и продлить период обязательной вакцинации, чтобы он был "соразмерным и практически осуществимым".

По мнению торговцев, срок до 15 ноября нереален, учитывая время, необходимое для полного курса вакцинации, и время до вступления сертификата в силу.

Ассоциация также призывает использовать различные типы тестов на Covid-19 для тестирования работников после 20 октября, поскольку попасть на лабораторные тесты в регионах очень сложно, а стоимость лабораторных тестов недостаточна и не окупается для некоторых работников, которым надо тестироваться несколько раз в неделю.

"Мы осознаем серьезность ситуации и согласны с тем, что для ее стабилизации необходимо быстрое решение, поэтому сосредоточили все наши ресурсы на обеспечении продуктов питания в эпидемиологически безопасной среде, но просим помнить, что цель ограничений состоит в увеличении охвата вакцинацией и общественном здоровье, а не в послушании и наказании, поэтому нормы должны быть соразмерными и одинаково выполнимыми по всей Латвии", - заявила глава ассоциации Лайла Вартукаптене.