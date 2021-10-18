Макгрегор разбил нос известному диджею после крещения сына

Макгрегор вновь оказался в центре скандала после того, как в присутствии десятка свидетелей напал на Факкинетти (известный как Dj Francesco, или Oz) в ночном клубе. Итальянский диджей уже заявил, что собирается подать на Макгрегора в суд.

"Этой ночью на меня напал мистер Макгрегор. Он ударил меня кулаком по лицу и разбил мне нос на глазах у десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Он сделал это без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время", - приводит слова Факкинетти MMA Mania.

По словам итальянца, он получил ни за что и такой удар мог достаться кому угодно, включая его друзей, жену и знакомых. Именно поэтому Факкинетти решил подать на ирландца в суд.

"Конор пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, лучше держитесь подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек", - добавила жена диджея.