Русская порнозвезда записала видео в честь победы киберспортсменов на чемпионате мира

В сториз своего Instagram она показала, что смотрит решающий матч серии, а также порадовалась победе российской команды на турнире, призовой фонд которого составил 40 миллионов долларов. Team Spirit как победителям достались 18 млн долларов. Для команды из СНГ победа на чемпионате мира по Dota 2 стала первой за десять лет.

Порноактриса показала, что смотрит финал в прямом эфире и эмоционально отреагировала на результат. "Да, Team Spirit выиграл!", - сказала девушка на камеру. "Поздравляю, парни!", - подписала она своё видео.

Eva Elfie - одна из самых известных порноактрис из России. В 2021 году она стала лауреатом премии AVN Awards в категории "Лучшая новая иностранная старлетка". У девушки есть свой канал на YouTube, на который подписано 484 тысячи человек.