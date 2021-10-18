Десятки детей пришли на несанкционированный протест возле здания Сейма

Как видно из видео, размещенного в Facebook судьей по хоккею Сандрой Минаковской, в акции протеста приняли участие более 100 человек, в основном дети.

Большинство из них были в хоккейных рубашках и с клюшками в руках.

В одном из опубликованных видео Минаковска указала, что толпа изначально собралась у Министерства образования и науки, но там никого не удалось дозваться, и протестующие направились к зданию парламента.

Дети клюшками били об асфальт и кричали "Лед!". На видео видно, что во время акции у здания Сейма находились как минимум двое сотрудников полиции.

Согласно видео, опубликованному судьей по хоккею, дети хотят, чтобы им разрешили тренироваться и чтобы это можно было делать "хотя бы с отрицательными результатами тестов, которые делают в школах".

"А не делить детей и детям до 12 лет запрещать доступ к хоккею и спорту", ​​- говорит она.

Представитель Рижской думы Айра Анцане сообщила LETA, что никто в думу ранее не подавал заявку на проведение подобного протеста, а это значит, что акция ранее не согласовывалась с местным самоуправлением.

Государственная полиция начала ведомственное расследование случившегося. По оценкам полиции, в акции протеста участвовало примерно 200 человек, около двух третей из которых были дети.

Собрание проходило с 10:22 до 10:40.