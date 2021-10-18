Если есть симптомы, тест на Covid-19 можно будет сделать и без направления врача

Эта процедура предназначена для своевременного тестирования и для разгрузки семейных врачей.

Если у человека развиваются симптомы заболевания (признаки острой респираторной инфекции, лихорадка, обонятельные нарушения, потеря вкуса и т. Д.), тест на Covid-19 может быть проведен без направления врача в ближайшем месте сдачи тестов по предварительной записи.

Записаться на тест можно по телефону. Телефон для централизованной записи - 8303, но можно звонить и по телефону конкретного поставщика услуг. Телефон Centrālā laboratorijas - 8330, E. Gulbja laboratorija - 67801112, MFD Laboratorija - 8313, NMS Laboratorija - 67144015, BIOR - 28369560 и BIOCON - 2000606

Также можно записаться на сайте Рижской Восточной клинической университетской больницы или на сайтах конкретных лабораторий.