Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений после Covid-19
Умер бывший руководитель Госдепартамента США Колин Пауэлл, возглавлявший ведомство в администрации президента Джорджа Буша-младшего, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN.
Умер бывший руководитель Госдепартамента США Колин Пауэлл, возглавлявший ведомство в администрации президента Джорджа Буша-младшего, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN.
Политику было 84 года. По словам его семьи, причиной смерти стали осложнения после перенесенного Covid-19.
Пауэлл был профессиональным военным. В 1960-х годах он участвовал в войне во Вьетнаме и был дважды ранен. В 1989 году возглавил Объединенный комитет начальников штабов. Он стал самым молодым человеком и первым афроамериканцем на этом посту.
В 2001 году Пауэлл стал первым афроамериканцем на посту госсекретаря США.
В феврале 2003 года на выступлении в Совете безопасности ООН он обосновал необходимость вторжения США и их союзников в Ирак тем, что там якобы производят оружие массового поражения.
Пауэлл предоставил пробирку с белым порошком и заявил, что такого количества возбудителей сибирской язвы было достаточно для приостановки работы конгресса в 2001 году.
Позже выяснилось, что данные о производстве оружия массового поражения в Ираке были ошибочными. Репутация политика была подорвана. В 2004 году он ушел в отставку с поста главы Госдепартамента. Свое выступление в ООН он назвал пятном в своем послужном списке.
"Это было больно. И тогда, и сейчас", - сказал Пауэлл в интервью ABC News в 2005 году.