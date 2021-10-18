Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений после Covid-19

Политику было 84 года. По словам его семьи, причиной смерти стали осложнения после перенесенного Covid-19.

Пауэлл был профессиональным военным. В 1960-х годах он участвовал в войне во Вьетнаме и был дважды ранен. В 1989 году возглавил Объединенный комитет начальников штабов. Он стал самым молодым человеком и первым афроамериканцем на этом посту.

В 2001 году Пауэлл стал первым афроамериканцем на посту госсекретаря США.

В феврале 2003 года на выступлении в Совете безопасности ООН он обосновал необходимость вторжения США и их союзников в Ирак тем, что там якобы производят оружие массового поражения.

Пауэлл предоставил пробирку с белым порошком и заявил, что такого количества возбудителей сибирской язвы было достаточно для приостановки работы конгресса в 2001 году.

Позже выяснилось, что данные о производстве оружия массового поражения в Ираке были ошибочными. Репутация политика была подорвана. В 2004 году он ушел в отставку с поста главы Госдепартамента. Свое выступление в ООН он назвал пятном в своем послужном списке.