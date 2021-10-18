Пн, 18.10.2021
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Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения

Россия приостанавливает работу своей миссии при НАТО

ФОТО: Getty Images

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Москве будет приостановлена деятельность военной миссии альянса и его информационного бюро. Это ответ на сокращение миссии России при НАТО. СМИ ранее анонсировали именно такие ответные действия.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября - или это займет еще несколько дней", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года, - продолжил министр (цитаты по Интерфаксу). - И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии".

6 октября руководство НАТО решило вдвое сократить российскую миссию при организации - выслать восемь дипломатов и упразднить еще две позиции. До этого численность российского постпредства в Брюсселе составляла 20 человек - таким образом, она должна была быть уменьшена до 10 дипломатических сотрудников.

Представитель НАТО сообщил тогда, что восемь сотрудников представительства были лишены аккредитации, так как являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высланных сотрудников "необъявленными сотрудниками российской разведки".

"Мы отозвали аккредитации у восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки. Это решение не связано с какими-то конкретными событиями, - говорил Столтенберг. - Но мы в целом видим в последнее время рост зловредной активности со стороны России".

Телеканал Sky News также утверждал, что НАТО наполовину сокращает миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

Ожидаемый ответ

"Коммерсант" со ссылкой на свои источники писал, что Россия может закрыть свое постпредство при НАТО в качестве ответной меры на высылку 10 российских дипломатов из Брюсселя.

Собеседники издания также допускали, что ответные меры коснутся военной миссии связи НАТО в Москве, которая была создана в 2002 году и работает под эгидой посольства Бельгии. Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом. На сайте НАТО сказано, что миссия состоит из 13 человек, однако, по данным "Коммерсанта", на самом деле их "как минимум вдвое меньше".

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - заявил в понедельник Лавров.

В сообщении на сайте МИД России сказано, что "на усмотрение альянса" один из послов стран-членов НАТО в Москве "может выполнять аналогичные функции".

НАТО приняла к сведению слова Лаврова о взаимном закрытии дипмиссий, но пока не получила официальных уведомлений от Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Миссия НАТО в Москве была призвана содействовать расширению диалога и обеспечивать взаимодействие между военным комитетом альянса в Брюсселе и министерством обороны России.

Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено в апреле 2014 года по инициативе альянса, который таким образом отреагировал на аннексию Крыма.

Россия и НАТО

Дипломатическое представительство России при НАТО было учреждено в 1998 году. В мае 2002 года был создан совет "Россия-НАТО". При участии этих органов было подписано несколько договоров о военно-техническом сотрудничестве и о проведении совместных учений.

Отношения между альянсом и Россией начали ухудшаться в августе 2008 года на фоне войны в Грузии - тогда деятельность совета "Россия - НАТО" была приостановлена, но позднее возобновлена.

В марте 2014 года отношения России с НАТО вновь обострились после аннексии Крыма. Альянс свернул все виды гражданского и военного сотрудничества с Россией, а в сентябре 2014 года Россия впервые после окончания холодной войны не была приглашена на саммит НАТО. Численность постпредства России при альянсе начала резко сокращаться.

В 2018 году очередной постпред России при НАТО Александр Грушко был освобожден от должности, с тех пор место представителя оставалось вакантным.

В конце марта 2018 года Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим. До этого о высылке десятков российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери объявили более 20 стран.

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:

"Десять лет назад, в июне 2011 года, перед заседанием Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что самым важным достижением сторон, с которым они приходят к этой встрече, является тот факт, что они перестали считать друг друга угрозой.

Тогда стороны подготовили документ - "Совместный обзор общих угроз безопасности XXI века". В нем не были перечислены ни Брюссель, ни Москва. Это был момент, когда стороны обсуждали не только вопросы, вызывавшие раздражение Москвы (расширение альянса и европейскую противоракетную оборону), но и совместные военные учения подводных лодок и боевой авиации.

Спустя десять лет отношения сторон свернулись почти до нуля.

Сильно ухудшение отношений НАТО и России произошло после 2014 года - тогда Брюссель полностью заморозил военное сотрудничество, оставив только дипломатический канал. Они слегка улучшились в 2016 году, когда была возобновлена практика проведения заседаний совета на уровне постоянных представителей - нужно было решать актуальные проблемы ситуации в Афганистане и Украине.

Однако взаимные претензии не только никуда не делись, они только усугубились. В новой стратегии альянса до 2030 года, представленной в декабре 2020 года, в частности, говорится, что то, что Россия "незаконно и неправомерно аннексировала Крым и вторглась и оккупировала часть восточной Украины", продолжает оккупировать часть международно признанной территории Грузии и мешать сближению Грузии и Украины с НАТО, наращивает силы в Балтийском море, в Черноморье и в Арктике и вообще "добивается гегемонии в отношении своих владений советского периода".

Отношение России к Альянсу не лучше. Стороны проводят учения, на которых отрабатывают боевые действия друг против друга, у границ постоянно совершают полеты военные самолеты. В конце концов это противостояние привело к приостановке дипломатических отношений.

По мнению международных экспертов, каналы прямой связи между государствами или военными альянсами важны, во-первых, для предотвращения эскалации конфликтов. Во-вторых, они служат для поддержания хоть на каком-то уровне понимания намерений друг друга - в противном случае стороны начинают смотреть друг на друга только через прицел, подозревая оппонента в подготовке к войне и рассматривая любые его шаги в этом контексте. Именно поэтому для сторон до последнего времени было очень важно поддерживать хоть какие-то контакты".


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