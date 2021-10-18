Россия приостанавливает работу своей миссии при НАТО

В конце марта 2018 года Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим. До этого о высылке десятков российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери объявили более 20 стран.
Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:
"Десять лет назад, в июне 2011 года, перед заседанием Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что самым важным достижением сторон, с которым они приходят к этой встрече, является тот факт, что они перестали считать друг друга угрозой.
Тогда стороны подготовили документ - "Совместный обзор общих угроз безопасности XXI века". В нем не были перечислены ни Брюссель, ни Москва. Это был момент, когда стороны обсуждали не только вопросы, вызывавшие раздражение Москвы (расширение альянса и европейскую противоракетную оборону), но и совместные военные учения подводных лодок и боевой авиации.
Спустя десять лет отношения сторон свернулись почти до нуля.
Сильно ухудшение отношений НАТО и России произошло после 2014 года - тогда Брюссель полностью заморозил военное сотрудничество, оставив только дипломатический канал. Они слегка улучшились в 2016 году, когда была возобновлена практика проведения заседаний совета на уровне постоянных представителей - нужно было решать актуальные проблемы ситуации в Афганистане и Украине.
Однако взаимные претензии не только никуда не делись, они только усугубились. В новой стратегии альянса до 2030 года, представленной в декабре 2020 года, в частности, говорится, что то, что Россия "незаконно и неправомерно аннексировала Крым и вторглась и оккупировала часть восточной Украины", продолжает оккупировать часть международно признанной территории Грузии и мешать сближению Грузии и Украины с НАТО, наращивает силы в Балтийском море, в Черноморье и в Арктике и вообще "добивается гегемонии в отношении своих владений советского периода".
Отношение России к Альянсу не лучше. Стороны проводят учения, на которых отрабатывают боевые действия друг против друга, у границ постоянно совершают полеты военные самолеты. В конце концов это противостояние привело к приостановке дипломатических отношений.
По мнению международных экспертов, каналы прямой связи между государствами или военными альянсами важны, во-первых, для предотвращения эскалации конфликтов. Во-вторых, они служат для поддержания хоть на каком-то уровне понимания намерений друг друга - в противном случае стороны начинают смотреть друг на друга только через прицел, подозревая оппонента в подготовке к войне и рассматривая любые его шаги в этом контексте. Именно поэтому для сторон до последнего времени было очень важно поддерживать хоть какие-то контакты".