Школьные каникулы продлят на неделю; с 1 ноября очно - только 1-3-и классы

Министр признала, что обсуждение работы учебных заведений было очень сложным. Изначально планировалось ввести удаленное обучение на пять недель, но затем было принято решение, что осенние каникулы будут продлены на одну неделю, и с 1 ноября ученики 1-3-х классов смогут учиться очно, потому что этим детям не хватает навыков для самостоятельного удаленного обучения, в чем педагоги убедились в прошлом учебном году.

По словам министра, до 15 ноября в дошкольных образовательных учреждениях будут работать дежурные группы, и правительство призывает всех родителей, для кого это возможно, не водить детей в детский сад.

После 15 ноября все остальные школьники возобновят очную учебу.

Муйжниеце не допускает мысли о том, что процесс дистанционного обучения может быть продлен после 15 ноября. "Я понимаю загруженность медперсонала, но после 15 ноября я больше не позволю наказывать детей за неудачи взрослых, из-за которых у них ограничены возможности очного обучения уже второй учебный год", - подчеркнула министр.

Она напомнила, что в прошлом учебном году латвийские школьники дольше всех в ЕС учились дистанционно. В Литве сейчас принято решение продлить учебный год на одну неделю, а в Эстонии обучение будет продолжаться очно, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в двух соседних странах схожая.

Министр не исключает, что этот учебный год придется продлить до летнего солнцестояния.

Она сообщила, что Министерство образования и науки подготовит заявку на компенсацию дополнительной работы учителей, которые будут работать удаленно до 15 ноября. Она высоко оценила работу администраций школ по организации тестирования учеников.