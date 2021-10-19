"Поедем на дом, армия поможет": Минздрав сделает все, чтобы доставить вакцины пожилым

По его мнению, чрезвычайное положение уже принесло "одну хорошую новость" - очень быстрый рост показателей вакцинации, который показал, что введенные меры вынудили людей, желающих сохранить свою работу, проходить вакцинацию.

Во время локдауна наибольший упор будет сделан на вакцинацию групп риска - пожилых людей и хронических больных.

"Мы поедем к ним домой, что мы и делаем с весны и лета. Вооруженные силы помогут нам привезти вакцины. Все, что должен сделать пожилой человек - это согласиться на прививку",

- сказал министр.

Учитывая, что большая часть стационарных пациентов с Covid-19 являются русскоязычными и, по мнению врачей, информация о вакцинации недоступна для этой группы населения, Павлютс сказал, что уже ранее предпринимались попытки решить эту проблему, например, с помощью платного контента в русскоязычных СМИ, с помощью самоуправлений, и работа все еще ведется.