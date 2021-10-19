Юрис Жагарс: Мне стыдно за латвийское общество

Жагарс в интервью TV3 с сожалением констатировал, что с происходящим Латвия негативно "войдет в мировую историю". Он разочарован тем, насколько несплоченным является общество, как легко на него можно влиять и манипулировать, в результате чего большое число жителей решило не вакцинироваться от коронавируса.
Кроме того, у директора театра есть ощущение, что "что-то не честно", так как "нам придется платить большие налоги за то, что кто-то что-то хорошо сменеджировал". По его оценке, видно, что летом правительство допустило ошибки, не приняв более строгих мер, которые уже тогда бы требовали вакцинации, и он надеется, что ответственность будет нести каждый политик, стоявший за этими решениями, которые привели в итоге к локдауну.
Жагарс надеется, что во время локдауна актерам театра при определенных условиях позволят продолжить хотя бы процесс репетиций.
Напомним, совет по кризисному управлению поддержал идею с 21 октября на четыре недели, до 15 ноября, ввести в Латвии особо строгие ограничения, или локдаун.
Это решение еще должен утвердить Сейм.