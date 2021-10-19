ВИДЕО ⟩ Матч "Сочи" и "Авангарда" начался с массовой драки

Сразу после стартового вбрасывания началось столкновение в формате три на три, в результате которого у хозяев были удалены на пять минут форвард Богдан Якимов, а также защитник Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. У "Авангарда" на скамейку штрафников отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Это не флэшбэки "Витязь" – "Авангард". Это Сочи – Омск. pic.twitter.com/WFy1pD5kQv — КХЛ (@khl) October 18, 2021

"Ничто не сплачивает лучше, чем драка или коллективная пьянка. Пить нам нельзя - сезон, поэтому выбрали драку", - прокомментировал ситуацию главный тренер ХК "Сочи" Андрей Назаров, который, по всей видимости, и выступил инициатором драки между хоккеистами.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в свою очередь отметил, что после раскатки к нему подошли его игроки и сказали, что соперники их предупредили о драке в начале игры. "Предупредили, что у них нет никакого выбора, Назаров так хочет. Вообще я считал, что эти времена остались позади, 80-е и 90-е прошли", - приводит слова Хартли "Чемпионат".

"Может быть, он получает какие-то бонусы от продажи билетов и телетрансляций. Думаю, что мои игроки отлично справились с этим вызовом, но хочу внести ясность: никто в "Авангарде" не поощряет драки", - сказал канадский специалист.