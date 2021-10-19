Вт, 19.10.2021
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Кришьянис Кариньш

Что за белое вещество остается на лососе после запекания? Можно ли его есть?

ФОТО: Magrig/Shutterstock.com

Если вы хоть раз запекали лосось, то обращали внимание, что во время этого выделяется белое вещество. Немало людей считают, что это жир, и не едят его. Другие полагают, что это какие-то примеси. Но ничто из перечисленного не является правдой. 

Нет, это не жир, который выделяется при запекании. И нет, это вещество безвредно и его можно спокойно есть. 

Когда температура запекания рыбы достигает около 140-150 градусов, альбумин, или протеин, выделяется из рыбы, сворачивается и становится белым. Этот протеин выделяется независимо от способа приготовления.

"В нем нет ничего плохого, - рассказывает профессор Университета Аляски Дональд Крамер. - Всегда будет некоторое количество, которое выделяется, и то, как рыба готовится, на это не влияет". 

Однако существуют способы уменьшить количество выделяемого альбумина. Один из них - солить рыбу. Кулинарная программа America's Test Kitchen советует перед приготовлением примерно на 10 минут замочить лосось в подсоленной воде (одна столовая ложка соли на стакан воды). 


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