Что за белое вещество остается на лососе после запекания? Можно ли его есть?

Нет, это не жир, который выделяется при запекании. И нет, это вещество безвредно и его можно спокойно есть.
Когда температура запекания рыбы достигает около 140-150 градусов, альбумин, или протеин, выделяется из рыбы, сворачивается и становится белым. Этот протеин выделяется независимо от способа приготовления.
"В нем нет ничего плохого, - рассказывает профессор Университета Аляски Дональд Крамер. - Всегда будет некоторое количество, которое выделяется, и то, как рыба готовится, на это не влияет".
Однако существуют способы уменьшить количество выделяемого альбумина. Один из них - солить рыбу. Кулинарная программа America's Test Kitchen советует перед приготовлением примерно на 10 минут замочить лосось в подсоленной воде (одна столовая ложка соли на стакан воды).