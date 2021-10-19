"Все быстро заполняется": Даугавпилсская больница на пределе возможностей

На сегодняшний день запланировано выделить 213 коек для пациентов с Covid-19, и 190 коек уже заполнены. "Мы всегда думаем о резервах, проблемы начинают затрагивают и большую больницу. На ее 12 этажах у нас всего 450 коек, больным Covid-19 с отдельным изолированным входом ранее было выделено 15 коек. Но теперь в большом здании мы увеличили это число до 32 коек, потому что за последнюю неделю в среднем ежедневно набирается 30 новых пациентов, и все быстро заполняется", - сказал Семенов.

Глава больницы сообщил, что уже в начале года за границами корпусов были размещены два хорошо оборудованных модуля, в которых могут разместиться пациенты с Covid-19 в нетяжелом состоянии, но нуждающиеся в медицинском наблюдении и стабилизации здоровья.

"Мы можем установить дополнительные модули этого типа, но со всеми ими них максимальное количество пациентов с Covid-19, которых мы можем принять, составляет 260 пациентов. Это наш предел. После этого больше невозможно будет разделять пациентов. Палатки? В самом крайнем случае. Однако тяжелых пациентов там лечить нельзя", - подчеркнул Семенов.

На просьбу сравнить эту волну с волной Covid-19 прошлой зимой Семенов ответил, что пациентов намного больше -

во время предыдущей волны максимальный порог, который был достигнут, составлял 145 пациентов, а сейчас их уже 190.

"И это, наверное, только начало. Я ожидаю, что худший этап для больницы может быть к середине ноября, - прогнозировал Семенов, - а потом пациенты начнут уже чаще выписываться. Коллеги говорят, что к этому времени поток пациентов должен стабилизироваться, а заполняемость - уменьшиться".