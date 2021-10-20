Первый дубль Месси за "ПСЖ" и неожиданный разгром "Боруссии"

Группа А

Брюгге - Манчестер Сити 1:5

"Манчестер Сити" на выезде разгромил бельгийский "Брюгге", отправив в ворота соперника пять мячей. Голами в составе английской команды отметились Жоау Канселу, Кайл Уолкер, Коул Палмер и Рияд Марез, который оформил дубль. Единственный гол за "Брюгге" забил Ханс Ванакен.

ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2

Непростую домашнюю победу одержал французский "ПСЖ". Парижане вышли вперёд уже на 10-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе, но на 28-й минуте Андре Силва сравнял счёт. На 57-й минуте гости вышли вперёд после гола Норди Мукиеле, но затем за дело принялся Лионель Месси, который дважды огорчил вратаря немецкой команды. В добавленное время хозяева могли забить четвёртый мяч, но Мбаппе не реализовал пенальти.

Таким образом, "ПСЖ" набрал 7 очков и занимает первое место в группе "А". Следом с 6 очками идёт "Манчестер Сити".

Группа B

Атлетико Мадрид - Ливерпуль 2:3

Интересным получился матч на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, в котором "Атлетико" принимал "Ливерпуль". Счёт в матче на 8-й минуте открыл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, а всего 5 минут спустя Наби Кейта удвоил преимущество красных. На 20-й минуте Антуан Гризманн сократил отставание "матрасников" в счёте, а на 34-й минуте французский нападающий оформил дубль и сравнял счёт.

Во втором тайме Гризманн из героя превратился в антигероя встречи, так как на 52-й минуте француз был удалён с поля за фол на форварде "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Победный гол на 77-й минуте матча забил Салах, который реализовал 11-метровый удар в ворота "Атлетико".

Порту - Милан 1:0

Единственный гол в матче на 65-й минуте забил нападающий "Порту" Луис Диас, которому ассистировал Мехди Тареми.

После трёх туров "Милан" без очков занимает последнее место в группе "В". "Порту" и "Атлетико" набрали по 4 очка и занимают третье и второе места соответственно. "Ливерпуль" набрал максимальное количество очков (9) и возглавляет квартет.

Группа C

Бешикташ - Спортинг 1:4

Голы Пабло Сарабии, Паулинью и дубль Себастьяна Коатеса позволили "Спортингу" одержать уверенную выездную победу над "Бешикташем". Единственный гол турецкой команды забил Кайл Ларин.

Аякс - Боруссия Дортмунд 4:0

Пожалуй, самый неожиданный результат вечера был зафиксирован на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме, где местный "Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию". Голами в составе хозяев отметились Дейли Блинд, Антони, Себастьен Аллер и Марко Ройс, который забил автогол.

"Аякс" продолжает идти без поражений и с 9 набранными очками возглавляет группу "С". На второй строчке расположилась "Боруссия" (6 очков).

Нападающий "Аякса" Себастьен Алле - лучший бомбардир розыгрыша: 6 голов в 3 матчах 🔥🔥🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2PIMdGRH81 — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 19, 2021

Группа D

Интер - Шериф 3:1

Миланский "Интер" у себя дома добился уверенной победы над молдавским "Шерифом". За итальянский клуб отличились Эдин Джеко, Артуро Видаль и Стефан де Врей. Гости ответили точным ударом Себастьяна Тилля.

Себастьен Тилль - очередной тур #ЛигаЧемпионов, очередной роскошный гол 👏 pic.twitter.com/SnL7eogV72 — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 19, 2021

Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5

Достаточно неожиданно завершился матч на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве, в котором донецкий "Шахтёр" потерпел разгромное поражение от "Реала". Счёт на 37-й минуте открыл защитник украинской команды Сергей Кривцов, который неудачно срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме Родриго, Карим Бензема и дважды Винисиус Джуниор снова огорчили болельщиков "Шахтёра".