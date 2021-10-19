Конец победной серии: "Динамо" по буллитам уступило лидеру КХЛ

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 4:5 (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Уже к середине первого периода гости вели в счёте с разницей в две шайбы благодаря голам Михаила Пашнина и Егора Коробкина. Затем за дело принялись хозяева, которые дважды подряд поразили ворота "Металлурга". Сначала отставание в счёте сократил Эмиль Пуарье, а в начале второго периода равновесие на табло восстановил Мартиньш Карсумс.

До перерыва ситуация снова повторилась и шайбы Николая Голдобина и Никиты Коростелёва позволили "Металлургу" увеличить разрыв в счёте. В заключительном игровом отрезке рижане сумели уйти от поражения благодаря голам Петера Тииволы и Лукаша Радила.

В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в послематчевой серии буллитов точнее оказались гости.

Рижское "Динамо" в данный момент с 20 очками в 20 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. "Металлург" с 34 очками в 19 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.