В Латвии 23 смерти и 1853 новых случая Covid-19 за сутки
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1853 новых случая Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1853 новых случая Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1394 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 459 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1351,8 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 17 194 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,8%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 188 722 человека.