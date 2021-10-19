В Латвии 23 смерти и 1853 новых случая Covid-19 за сутки

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

два человека в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1394 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 459 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1351,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 17 194 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,8%.