Видео ⟩ В Айзкраукле совершено жестокое убийство

В воскресенье утром в тихом и спокойном уголке Айзкраукле, на улице Смилшу, собралось непривычно большое количество полицейских машин. Рядом с ними появился катафалк.

"Я узнал только вечером, что Роланд мертв", - рассказал сосед убитого. "Его так жестоко поколотили, что не узнать", - поделилась местная жительница.

Хотя преступление, скорее всего, произошло во время распития алкоголя, когда небольшой домик посетили еще несколько мужчин, никто из встреченных жителей не видел участников вечеринки лицом к лицу.

Местная полиция, хотя и не отказывается от комментариев, довольно скупа в своих заявлениях о случившемся - им необходимо еще 24 часа, чтобы выяснить, кто именно и что натворил. Однако ожидается, что дело будет раскрыто. Возможные фигуранты установлены, указывают правоохранители.