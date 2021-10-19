Молодой врач: скоро будем сортировать пациентов

"Следующие две-три недели, возможно - месяц, будут очень, очень тяжелыми для здравоохранения", - сказал Шилов. Он пояснил, что в больницы каждый день попадает примерно 10 процентов от того числа зарегистрированных случаев, которое было 7-8 дней назад. "Если у нас ежедневно заболевает больше двух тысяч человек, это значит, что через семь дней в среднем в день будут помещать в стационар более 200 человек".

"Это ненормальная нагрузка с учетом текущей ситуации. К несчастью, уже несколько недель это выглядит очень пессимистично", - указал медик.

Он обратил внимание на то, что эксперты предупреждали правительство о возможном обострении еще летом.

"Рубеж выглядит так - когда перестанет хватать коек в интенсивной терапии, мы начнем сортировать людей", - признал врач.

Он добавил, что для этого министр здравоохранения должен одобрить рекомендации по отбору пациентов. Шилов также подчеркнул, что и во время пандемии больницы продолжают работу с другими пациентами, которым помощь действительно необходима. Также он призвал не откладывать лечение.

Главная цель на данный момент - добиться снижения заболеваемости Covid-19 в течение четырех недель. В то же время нельзя надеяться, что проблем после этого периода больше не будет, признал Шилов, пояснив, что для образования иммунной защиты нужно 5-6 недель после прививки. При этом он призвал людей вакцинироваться и убеждать делать это других.

"Было очень неприятно слышать, что правительство всю ответственность сваливает на безответственную часть населения. Наивно думать, что правительство не знало, что есть эта часть, которая не хочет брать на себя ответственность. Это значит, что правительство само не хотело брать ответственность. К несчастью, время пандемии показало, что наших жителей больше убеждает принцип кнута", - добавил Шилов.

Улучшения ситуации не стоит ждать скоро: