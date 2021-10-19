Переболеть вместо вакцины: разумная ли это идея? Мнение инфекциониста

Такое мнение в эфире Rīta Panorāma выразила главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

В качестве одного из трех главных достижений медицины ХХ века она называет вакцинацию.

"Люди решили, что лучше они не будут болеть, они не позволят детям болеть полиомиелитом, стать инвалидами или умереть. Но можно действовать жестоко и позволить им заболеть", - высказалась Розентале.

Воздействие Covid-19 на здоровье может быть разным. "Нет критериев, позволяющих утверждать, что этот человек переболеет легко, этот - умеренно тяжело, а этот - тяжело и его будет необходимо подключить к вентиляции [легких]", - указала врач.

Каждый человек по-разному переносит инфекционные заболевания - один легко и бессимптомно, а другой тяжело - когда уже идет борьба за жизнь.