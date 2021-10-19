Вт, 19.10.2021
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Кришьянис Кариньш

ВИДЕО ⟩ Первый гол Панарина в новом сезоне принёс победу "Рейнджерс"

Артемий Панарин (слева) ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на 19 октября состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Торонто Мэйпл Лифс" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча завершилась победой нью-йоркцев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время за "Рейнджерс" отличился Мика Зибанеджад, а за "Торонто" Майкл Бантинг. Победу нью-йоркцам в овертайме принёс точный бросок 29-летнего российского форварда Артемия Панарина. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Панарин набрал третий (1+2) балл за результативность в четырёх матчах текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "0". Всего на его счету 476 (166+310) очков в 434 матчах НХЛ.

Видео: Овертайм матча "Торонто Мэйпл Лифс" и "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин отразил 40 бросков и был признан первой звездой встречи, Панарин - второй.


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