ВИДЕО ⟩ Первый гол Панарина в новом сезоне принёс победу "Рейнджерс"

Встреча завершилась победой нью-йоркцев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время за "Рейнджерс" отличился Мика Зибанеджад, а за "Торонто" Майкл Бантинг. Победу нью-йоркцам в овертайме принёс точный бросок 29-летнего российского форварда Артемия Панарина. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Панарин набрал третий (1+2) балл за результативность в четырёх матчах текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "0". Всего на его счету 476 (166+310) очков в 434 матчах НХЛ.

Видео: Овертайм матча "Торонто Мэйпл Лифс" и "Нью-Йорк Рейнджерс"