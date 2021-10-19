Фото ⟩ Сотни голых людей собрались у Мертвого моря, чтобы привлечь внимание к его высыханию

54-летний художник проводит подобную акцию уже третий раз в рамках художественного проекта.

Всего в проекте фотохудожника участвовало 220 моделей. Их всех покрыли белой краской, чтобы напомнить библейскую историю о жене Лота, которая превратилась в соляной столб.

"Для меня тело олицетворяет красоту, жизнь и любовь", - говорит Туник.

Финансовые расходы фотографа, в том числе билет на самолет в город Арад, который находится у моря, покрыло Министерство туризма Израиля. Проект поддержал и мэр города в надежде, что съемка привлечет больше посетителей и можно будет собрать средства на строительство нового музея Мертвого моря.

В свою очередь, некоторые консервативные лидеры страны не одобрили труды Туника. Так, один политик обвинил Министерство туризма в спонсировании "мероприятия массовой гадости", потребовав остановить его.