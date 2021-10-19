"Сами по себе драконовские меры никого не спасут". Эстонская эксперт об ограничениях в Латвии

Ограничения не создают иммунитет и могут, по словам Лутсар, даже оказать противоположное влияние: чем дольше держать людей на расстоянии друг от друга, тем меньше возможности получить иммунитет натуральным путем, сообщает Rus.ERR.

"Эти драконовские меры ведь никого иммунным не сделают. Никакие ограничения не увеличивают иммунитет. Даже наоборот, чем больше люди держатся на расстоянии друг от друга, тем меньше возможность получить иммунитет хотя бы естественным путем", - сказала руководитель научного совета.

Как сообщалось, правительство Латвии договорилось ввести в стране жесткий карантин на четыре недели. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и жизненно необходимые услуги. Будут закрыты все учреждения сферы досуга и запрещены все мероприятия. Все предприятия и учреждения в максимально возможном объеме переведут на удаленную работу. Осенние каникулы продлят на неделю, а школы с третьего класса оставят на удаленном обучении как минимум до 15 ноября. С восьми вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.

"В таких методах есть смысл, если одновременно делается и что-то еще. И это что-то заключается в том, что одновременно смогут вакцинировать все [население] Латвии. Тогда от этого, скорее всего, будет польза. Но если просто запереть людей по домам, то это несколько отодвинет заражение [по времени], но когда эти меры отменят, и если вирус по какой-нибудь причине не исчезнет, то все это [заражение] вернется", - сказала Лутсар.

Почему в Эстонии иначе?

По словам профессора, ситуация в Эстонии отличается от Латвии тем, что

в Эстонии удалось сначала вакцинировать значительную часть пожилых людей, а уже затем возможность иммунизации предоставили и более молодым возрастным группам.

"В Латвии об этом почему-то не удалось договориться, и свободный доступ к иммунизации открыли очень рано - все могли пройти иммунизацию. У них самый высокий уровень вакцинации как раз в более молодых поколениях, но это не помогает предотвратить заражение более пожилых людей", - пояснила Лутсар.

По ее словам, очень жесткие ограничения иногда могут быть необходимы, потому что это дает передышку системе здравоохранения.