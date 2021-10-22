Футбольная форма "Венеции", от которой не оторвать взгляд. Всё благодаря греческой красавице-модели

Одним из ярчайших подобных примеров можно назвать итальянскую "Венецию", которая спустя 20 лет вернулась в Серию А. Да, дела у команды в этом сезоне идут не очень (15-е место в турнирной таблице), но ещё до старта чемпионата команда смогла привлечь к себе внимание.

Клуб из, возможно, самого живописного города Италии презентовал свою чёрно-золотую экипировку, которая была вдохновлена фактурой венецианских стен, на футболке были изображены золотые звёзды легендарной базилики Сан-Марко, а вместо логотипа титульного спонсора использована надпись Venezia.

Немаловажную роль сыграла девушка, которая была облачена в футболку новичка Серии А. В презентации приняла участие греческая модель Теописти Пурлиотопулу. Несмотря на то, что форма действительно получилась очень красивой, возможно, она бы не обратила на себя такого внимания, если бы не героиня съёмки.

На её Instagram подписаны всего 67 тысяч человек, что несправедливо мало, ведь он полон очаровательной эстетики.

Девушка, которая уже несколько лет сотрудничает с модельным агентством Team Model Management, в интервью призналась, что с раннего детства болеет за греческий футбольный клуб ПАОК из города Салоники.

Тео рассказала, что PR-менеджер "Венеции" связался с её агентством и предложил ей приехать для презентации формы. Девушка призналась, что была удивлена тем, какой фурор ей удалось произвести в социальных сетях - гречанку буквально завалили приятными сообщениями со всего мира.