"Нападают, обзывают и стучат в окна". Как отрицатели Covid-19 терроризируют медиков

Он не сомневается, что врачи победят кризис, но каждый день они сталкиваются с настоящим террором в виде дезинформации и реальных угроз.

"Создается впечатление, что ничего не делается, чтобы остановить террор малообразованных людей, которые ходят по периметру больницы с видеокамерами, снимают, а затем по-своему интерпретируют снятое и рассказывают, что ни Covid-19, ни больных не существует, и все это блеф. Угрожают медперсоналу, обзываются и так далее", - указал Вишняков.

В связи с вышеизложенным врач призывает Госполицию принять самые строгие меры для прекращения упомянутой деятельности.

"Чем дальше, тем сложнее. Если мы обнаруживаем Covid-19 у пациента с подозрением на инсульт, родственники часто обвиняют, что мы сознательно заразили его. Нападают не только морально - часто начинают стучать в окна. Создается впечатление, что, если количество пациентов станет больше, у больниц может потребоваться помощь полиции", - сказал врач.

Он также считает, что нужно строже контролировать социальные сети, поскольку дезинформация там "психологически бьет по системе здравоохранения".

Министр внутренних дел Мария Голубева заявила на заседании правительства, что сегодня было проведено совещание, на котором обсуждались способы более эффективной защиты врачей. По ее словам, практическая защита людей - не единственное решение. Нужно также повышать доверие, что, в свою очередь, уменьшит веру в дезинформацию.

По словам министра, полиция отслеживает каждое сообщение об угрозах, поступающее в правоохранительные органы, и принимает меры для защиты.

Комментарий полиции

Хотя в условиях демократии каждый имеет право на свободу выражения мнения, Государственная полиция напоминает, что в то же время это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей.

"Мы живем в напряженных условиях, когда серьезно нарушается работа врачей и других служб. Враждебные комментарии, преследования, угрозы против врачей, полицейских, коллег из других служб, высокопоставленных чиновников и журналистов - такие преступления будут подвергаться суровому преследованию. Полиция будет принимать строгие меры и нужно понимать, что такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность", - подчеркивает руководитель Госполиции Арманд Рукс.

Полиция обращает внимание на факт, что за повторяющиеся слежку, угрозы и т.д. по отношению к другому лицу, если у него есть основания опасаться за свою безопасность или безопасность своих родственников, нарушитель может быть наказан кратковременным лишением свободы, принудительными работами либо штрафом. Также существует риск уголовной ответственности за разжигание социальной ненависти и розни, а также за нарушение ограничений и запретов, установленных во время режима чрезвычайной ситуации, в случае причинения значительного ущерба.

Госполиция обращает внимание, что все эти проявления как в реальной, так и в виртуальной среде находятся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Полиция напоминает, что у нее есть технические инструменты для идентификации таких лиц, сбора и получения доказательств, а также для выявления анонимных пользователей, распространяющих враждебный контент.