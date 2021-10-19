Вт, 19.10.2021
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Кришьянис Кариньш
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Очереди в Lidl теперь формируются по-другому. Представители магазина объяснили почему

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Читатель портала Apollo.lv заметил, что в сети магазинов Lidl внесены изменения относительно очередей. А именно - в магазин без очереди больше не могут заходить семьи с детьми. Представители департамента корпоративных коммуникаций SIA ​​Lidl Latvija объяснили порталу, почему произошли такие изменения.

"Мы очень довольны большим интересом и желанием латвийцев делать покупки в Lidl, но должны учитывать режим ЧС и ограниченное количество покупателей, которых мы можем обслуживать одновременно. Это касается и очередей", - рассказали представители Lidl.

Представители сети объясняют, что для всех покупателей по-прежнему предоставляются равные возможности для покупок, а с 11 октября часы работы всех магазинов Lidl продлены - они работают с 7:00 до 23:00.

Представители Lidl призывают семьи с детьми внимательно относиться к походу в магазин.

"Мы уважаем и приветствуем каждого клиента Lidl.

Мы обслуживаем всех на равном уровне, поэтому семьи с детьми, в том числе с младенцами, обслуживаются только в порядке очереди. Принимая во внимание время, которое предстоит провести в очереди, а также климатические условия, мы предлагаем молодым родителям хорошенько подумать, когда и как ехать в Lidl",

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- сказали представители компании.

Галерея: Открытие Lidl

7 октября в Латвии открылись 15 магазинов торговой сети Lidl.

Галерея: Внутри Lidl


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