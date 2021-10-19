Очереди в Lidl теперь формируются по-другому. Представители магазина объяснили почему

Мы обслуживаем всех на равном уровне, поэтому семьи с детьми, в том числе с младенцами, обслуживаются только в порядке очереди. Принимая во внимание время, которое предстоит провести в очереди, а также климатические условия, мы предлагаем молодым родителям хорошенько подумать, когда и как ехать в Lidl",