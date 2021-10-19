Вт, 19.10.2021
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Янис Борданс, министр юстиции

В Литве мужчина после просьбы надеть маску выстрелил в охранника магазина

Литовская полиция ФОТО: 15min.lt

Как сообщают СМИ, в Вильнюсе некий мужчина, после просьбы надеть маску, застрелил охранника магазина.

Сегодня, 19 октября, во второй половине дня, указанный мужчина вошел в магазин Rimi без маски, ношение которой в Литве обязательно в помещении. Когда охранник призвал его надеть маску, посетитель магазина стал агрессивным.

Охранник вызвал полицию, и мужчина попытался скрыться. Охранник последовал за ним, а уже на выходе из магазина мужчина вытащил пистолет и выстрелил в охранника.

Охранника доставили в больницу, стрелка задержала полиция.

Известно, что стрелку 42 года.


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