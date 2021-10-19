В Литве мужчина после просьбы надеть маску выстрелил в охранника магазина
Как сообщают СМИ, в Вильнюсе некий мужчина, после просьбы надеть маску, застрелил охранника магазина.
Как сообщают СМИ, в Вильнюсе некий мужчина, после просьбы надеть маску, застрелил охранника магазина.
Сегодня, 19 октября, во второй половине дня, указанный мужчина вошел в магазин Rimi без маски, ношение которой в Литве обязательно в помещении. Когда охранник призвал его надеть маску, посетитель магазина стал агрессивным.
Охранник вызвал полицию, и мужчина попытался скрыться. Охранник последовал за ним, а уже на выходе из магазина мужчина вытащил пистолет и выстрелил в охранника.
Известно, что стрелку 42 года.