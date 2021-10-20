Жители спешат в магазины перед локдауном. Покупают даже лыжное снаряжение и рождественские подарки

В мужской парикмахерской в Адажи, как и во многих других салонах красоты, уже заняты последние записи на услуги до того, как будет введен локдаун. В эти два дня мастера начинают работу на несколько часов раньше, но этого все равно не хватает, чтобы принять всех желающих.

"Запись уже заполнена, люди продолжают звонить, наверное, надо выключать телефон. У нас есть такая возможность как онлайн-запись, и мы можем видеть, как люди записываются в два или четыре часа ночи, на завтра записаться уже невозможно", - говорит управляющий салоном Black Stork Barber Shop Каспарс Эниньш.

Менеджер салона понимает необходимость локдауна. Остается только надеяться, что обещанная государством поддержка на этот раз будет быстрее, чем после предыдущего закрытия в декабре прошлого года: "Компенсация фактически затянулась. Нам пришлось ждать три месяца".

Ощущение последней минуты также есть в спортивных клубах, фитнес-залах. Сторонники здорового образа жизни очень надеются, что правительство выполнит свои обещания и что эта услуга действительно будет снова доступна в середине ноября. В прошлый раз три недели превратились в шесть месяцев с закрытыми спортивными клубами.

"Я думаю, что мы с этим справимся, мы должны собраться. Поживем месяц и будем надеяться, что все вернется", - говорит Анния, посетительница Lemon Gym.

"Да, есть такое чувство разочарования, зачем мы делали прививки, если нам сейчас не разрешают посещать учреждения, спортивные клубы и заботиться о себе", - говорит Силинда, посетительница спортзала.

"Что надо делать, то надо делать, потому что показатели высокие. Остались последние дни, мы должны хорошо поработать", - говорит Кристапс, посетитель Lemon Gym.

Наплыв клиентов ощущают и торговые центры. Некоторые жители даже взяли выходной, чтобы успеть все купить. Кому-то нужны зимнее пальто, ботинки, кто-то спешит купить даже горнолыжное снаряжение и рождественские подарки, потому что не верят, что локдаун будет всего четыре недели.

"Я не верю в это, будет так же, как в прошлом году - продлят. Для ребенка нужно сделать покупки на зиму, потому что невозможно заказать и найти нужные размеры в интернете. Обувь не подходит. Теперь мы должны делать покупки как можно быстрее", - говорит жительница Марлена.

"Ужас, катастрофа. Ребенку было бы нечего надеть зимой, если бы я не бросилась сейчас в магазин. Прибежали сюда", - говорит жительница Елена.

Житель Улдис делает последние покупки, чтобы подготовиться к эмиграции из Латвии. Как только правительство объявило локдаун, он купил билеты, чтобы уехать: "Из-за всего этого я решил уехать из страны. Решение довольно неожиданное. Я поеду туда, где людям сделали прививки и там проще. Я уеду на два месяца. Если понравится, я останусь там. Уровень вакцинации в Латвии такой, какой есть".

Не совсем понимая, закроются ли и магазины стройматериалов и сантехники, большая часть начеления поспешила купить то, что было нужно.

"Вот почему я здесь сегодня, чтобы закупиться немного. У меня намечается ремонт, поэтому я должен купить что-то заранее, по крайней мере, за неделю. Я думаю, что все будет закрыто. Как вакцинированный, я чувствую себя разочарованным. Почему я должен страдать, если кто-то решил не делать прививку из-за теорий заговора. Я разочарован", - говорит покупатель Андрис.

Ни Министерство здравоохранения, ни Министерство экономики 19 октября не смогли сказать, будут ли закрыты магазины строительных материалов. Это станет ясно только в среду, 20 октября, но первоначальное предложение призывает их закрыть.