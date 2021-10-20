В Латвии 24 смерти и 2599 новых случаев Covid-19 за сутки: скончался человек в возрасте младше 30 лет

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 99 лет:
- один человек в возрасте от 20 до 29 лет;
- три человека в возрасте от 50 до 59 лет;
- пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
- три человека в возрасте от 70 до 79 лет;
- десять человек в возрасте от 80 до 89 лет;
- два человека в возрасте от 90 до 99 лет.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1984 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 615 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1400,8 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 19 377 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,4%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 191 321 человек.