Ср, 20.10.2021
Эти драконовские меры ведь никого иммунным не сделают эстонский эксперт о новых ограничениях в Латвии
эстонский эксперт о новых ограничениях в Латвии

В Латвии 24 смерти и 2599 новых случаев Covid-19 за сутки: скончался человек в возрасте младше 30 лет

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2599 новых случаев Covid-19, поступила информация о 24 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 20 до 29 лет;
  • три человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • три человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • десять человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1984 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 615 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1400,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 19 377 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,4%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 191 321 человек.


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