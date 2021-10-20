Правительство на внеочередном заседании примет решение об объявлении локдауна в стране

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, в это время будут закрыты почти все магазины, развлекательные заведения и предприятия сферы услуг, а также школы.

Решение ввести локдаун было принято советом по кризисному управлению из-за низкого охвата вакцинацией населения и стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в этот период все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Во время комендантского часа за пределами своего места жительства можно будет находиться только по уважительным причинам - работа, получение медицинской помощи и т. п.

Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все классы, кроме 1-3-х, будут учиться удаленно. С 1 ноября только 1-3-и классы возобновят полноценное обучение, а остальные классы будут учиться удаленно до 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

Очно будет разрешено работать только на определенных рабочих местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны иметь сертификат о вакцинации.

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, услуги, образование, частные и общественные мероприятия, но в первую очередь только в зеленом режиме - для людей, которые прошли полный курс вакцинации против "Covid-19" или переболели им.

В то же время остается в силе требование вакцинации для сотрудников госуправления и частного сектора, которые, по оценке работодателя, подвержены риску заражения и могут заразить коллег и клиентов.