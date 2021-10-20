Прямой эфир ⟩ Правительство принимает решение об объявлении локдауна. Первые подробности

В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства. При сопровождении ребенка или человека, которому необходима помощь ассистента, в частном автомобиле разрешено находиться трем лицам из нескольких домохозяйств.

Планируется, что магазины товаров первой необходимости смогут работать до 19:00

Планируется, что во время локдауна с 21 октября до 15 ноября предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 19:00, предусматривает проект распоряжения, подготовленный к внеочередному заседанию правительства.

Торговать на месте в этот период смогут только те магазины, где 70% ассортимента составляют продовольственные товары, магазины, где 70% ассортимента составляют гигиенические товары, а также аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, автозаправочные станции, магазины кормов для животных, места торговли изданиями прессы, магазины телекоммуникационных товаров и услуг, книжные и цветочные магазины, автовокзалы и кассы на железнодорожных станциях, где продаются билеты только на внутренние железнодорожные маршруты.

Не будет ограничено время работы автозаправочных станций и круглосуточных аптек, мест размещения туристов, пунктов вакцинации от Covid-19, общественного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок и связанных с ними услуг, доставки, аварийных служб.

В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.

На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.

Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.

До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов.

Также будут запрещены услуги в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма, за исключением размещения туристов и зарубежных поездок, фото и видео, за исключением изготовления фотографий для документов, очных консультаций и коллективной охоты.

Прекратят работу культурные учреждения, библиотеки и выставочные залы

С 21 октября по 15 ноября не будут работать культурные объекты, библиотеки и выставочные залы, предусматривает проект распоряжения, подготовленный к заседанию правительства.

Поправки к правилам о чрезвычайном положении предусматривают, что также будет запрещена деятельность, связанная с организацией уличной торговли, в том числе ярмарок.

В культурных учреждениях можно будет организовать репетиции профессиональных творческих коллективов, подготовку записей, выступлений и концертов с 6:00 до 19:00.

Решение ввести локдаун было принято советом по кризисному управлению из-за низкого охвата вакцинацией населения и стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все классы, кроме 1-3-х, будут учиться удаленно. С 1 ноября только учащиеся 1-3-х классов возобновят полноценное обучение, а остальные будут учиться удаленно до 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

Очно будет разрешено работать только на определенных рабочих местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны иметь сертификат о вакцинации.

Что потом?

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, услуги, образование, частные и общественные мероприятия, но в первую очередь только в "зеленом режиме" - для людей, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19 или переболели им.

В то же время остается в силе требование вакцинации для сотрудников госуправления и частного сектора, которые, по оценке работодателя, подвержены риску заражения и могут заразить коллег и клиентов.