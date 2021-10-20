"Ощущения, находясь там, были драматичными": пациент о своем опыте лечения Covid-19 в больнице

"Потом, когда меня отвели в палату, я увидела те дыхательные аппараты, как люди лежат у этих кислородных баллонов, они действительно не могут дышать сами по себе.

Отрезвляющее ощущение, и тут ты понимаешь - это не шутка.

Этот вирус на самом деле очень опасен. Вот почему суровая правда в больнице, а не здесь, снаружи. Здесь люди с уничижительными заявлениями и комментариями, поэтому я решила рассказать об этом. У нас дома сейчас очаг заболевания. Приглашаем вас посетить наш дом, может быть, после болезни вы поймете, что такое настоящий мир", - сказала женщина.

В палате Сигиты находились еще четыре человека, и ощущения в больнице были драматичными. "Я чувствовала себя как в карцере, что у меня нет возможности выйти. Может быть, если бы мне еще пришлось надеть эти маски и я была бы в очень похожем состоянии как эти женщины, которые лежали там, если бы у меня было так, я бы чувствовала себя в заключении. Страх неизвестности", - вспоминает Сигита.

Также Сигита рассказала о том, что в больницах больше нет мест, делясь увиденным в своей палате: "В палате помещаются четыре кровати, можно было видеть, что пятая пристроена, квадратная, с душем и туалетом в углу, как стандартная комната, но добавлена ​​пятая кровать, чтобы мы все могли там быть вместе".

В палате только Сигита была вакцинирована. Остальные дамы оказались в гораздо более тяжелом положении. Для Сигиты болезнь протекала намного легче.

Разговоров в палате было мало - большинство женщин не могли говорить, потому что им просто не хватало сил. Однако когда начались разговоры, речь шла не о повседневных вещах. Прозвучало только одно: надежда, что они останутся в живых.

"Я не спрашивала подробно, что они думают о Covid-19, но мы говорили о вакцине, я сказала - ну, дамы, я единственная здесь вакцинированная, насколько я понимаю, это меня спасает. Тогда появились споры. Каждый остался при своем", - говорит Сигита Норвеле.

Сигита сейчас дома со своей семьей. Ее выписали из больницы, потому что ей стало лучше, и ей было недостаточно тяжело, чтобы продолжить лечение в больнице. Остальные члены палаты продолжают бороться за здоровье.

Между тем дома ее ждала очередная драма - вирусом болеют не только члены семьи, но и живущие поблизости родители мужа. Друзья протягивают им руку помощи.