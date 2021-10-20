Ср, 20.10.2021
Люди спешат купить сезонную одежду, потому что понимают, что такой возможности еще долгое время не будет об ажиотаже в торговых центром перед локдауном
об ажиотаже в торговых центром перед локдауном

"Ощущения, находясь там, были драматичными": пациент о своем опыте лечения Covid-19 в больнице

ФОТО: PR Image Factory/Shutterstock.com

Опыт женщины, которая заразилась Covid-19 и попала в больницу и повседневность, где все в семье инфицированы Covid-19, ReTV рассказывает о суровой реальности.

Сигита Норвеле - парикмахер, владеющая парикмахерскими в Риге, Цесисе и Валмиере. Ей сделали прививку от Covid-19, но она заболела.

Увидев, что творится в больнице и сама почувствовав болезнь, она решила поделиться своим опытом, надеясь, что хоть кто-то задумается, будет соблюдать правила и сделает прививку.

"Очень большая усталость, как это бывает после каждого заболевания, но организм чувствует, что какие-то органы болят, это неприятно. Ночью кашель такой выраженный, слава богу, что температуры нет, правда - это самое тяжелое и самое сложное ", - говорит Сигита Норвеле, заболевшая Covid-19.

Сначала Сигита Норвеле не подозревала, что у нее Covid-19, потому что, по ее словам, симптомы у всех разные.

"Утром был озноб и высокая температура - так я дома пролежала несколько дней. Поскольку состояние не улучшалось, высокая температура и кашель, мой оксометр показал мне, что в крови низкий уровень кислорода, затем постепенно насморк, рвота при высокой температуре", - рассказывает она.

Сигита решила сдать анализ слюны на Covid-19, один тест был положительным, а другой отрицательным. Поэтому пришлось записаться, чтобы пройти более серьезный тест, который оказался положительным. Видя, что Сигите становится хуже, семья решила отвезти ее в больницу. Дома остались трое детей и муж, которые тоже уже заразились.

"Потом, когда меня отвели в палату, я увидела те дыхательные аппараты, как люди лежат у этих кислородных баллонов, они действительно не могут дышать сами по себе. 

Отрезвляющее ощущение, и тут ты понимаешь - это не шутка.

Этот вирус на самом деле очень опасен. Вот почему суровая правда в больнице, а не здесь, снаружи. Здесь люди с уничижительными заявлениями и комментариями, поэтому я решила рассказать об этом. У нас дома сейчас очаг заболевания. Приглашаем вас посетить наш дом, может быть, после болезни вы поймете, что такое настоящий мир", - сказала женщина.

В палате Сигиты находились еще четыре человека, и ощущения в больнице были драматичными. "Я чувствовала себя как в карцере, что у меня нет возможности выйти. Может быть, если бы мне еще пришлось надеть эти маски и я была бы в очень похожем состоянии как эти женщины, которые лежали там, если бы у меня было так, я бы чувствовала себя в заключении. Страх неизвестности", - вспоминает Сигита.

Также Сигита рассказала о том, что в больницах больше нет мест, делясь увиденным в своей палате: "В палате помещаются четыре кровати, можно было видеть, что пятая пристроена, квадратная, с душем и туалетом в углу, как стандартная комната, но добавлена ​​пятая кровать, чтобы мы все могли там быть вместе". 

В палате только Сигита была вакцинирована. Остальные дамы оказались в гораздо более тяжелом положении. Для Сигиты болезнь протекала намного легче.

Разговоров в палате было мало - большинство женщин не могли говорить, потому что им просто не хватало сил. Однако когда начались разговоры, речь шла не о повседневных вещах. Прозвучало только одно: надежда, что они останутся в живых.

"Я не спрашивала подробно, что они думают о Covid-19, но мы говорили о вакцине, я сказала - ну, дамы, я единственная здесь вакцинированная, насколько я понимаю, это меня спасает. Тогда появились споры. Каждый остался при своем", - говорит Сигита Норвеле.

Сигита сейчас дома со своей семьей. Ее выписали из больницы, потому что ей стало лучше, и ей было недостаточно тяжело, чтобы продолжить лечение в больнице. Остальные члены палаты продолжают бороться за здоровье.

Между тем дома ее ждала очередная драма - вирусом болеют не только члены семьи, но и живущие поблизости родители мужа. Друзья протягивают им руку помощи.

"Многие друзья помогают мне. Снимаю шляпу, каждый готов помочь. Те, кто знает, в каком состоянии мы, вся семья, очень готовы помочь. Даже сварили суп и принесли нам под дверь. Слезы от этого всего, что людям не все равно, что ты важен для людей", - говорит Сигита Норвеле.


НАВЕРХ
Back