ВИДЕО ⟩ Гиргенсонс второй раз в этом сезоне набрал 1+1

Матч завершился победой "Баффало" со счётом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). Для команды Гиргенсонса эта победа стала третьей в трёх стартовых матчах сезона.

Kyle Okposo and Zemgus Girgensons are workin' 👀#LetsGoBuffalo pic.twitter.com/e1zW46MzwX — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) October 20, 2021

Латвийский форвард провёл на льду 15 минут 4 секунды и заработал коэффициент полезности "+2". По итогам матча Гиргенсонс был признан первой звездой матча. В трёх первых матчах нового сезона 27-летний хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

В другом матче дубль Евгения Кузнецова и гол Александра Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Колорадо" со счётом 6:3.

Any kind of Ovi goal is a gr8 one pic.twitter.com/82I5gluzmx — Washington Capitals (@Capitals) October 20, 2021

Для 36-летнего Овечкина эта шайба позволила приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 734 точных броска, а у занимающего четвёртое место североамериканца - 741.