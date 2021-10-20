Обязательные маски и в ресторан только с сертификатом: в Эстонии ввели новые антиковидные меры

Дополнительные меры будут временно введены с понедельника, 25 октября, до 10 января 2022 года, сообщила во вторник BNS пресс-служба правительства.

Будет ужесточена обязанность носить маску, невакцинированным взрослым помимо прочего будет ограничен доступ к развлечениям, культурным мероприятиям, употреблению еды и напитков в заведениях общепита. Больницы начнут получать поддержку, которая позволит им справиться к кризисом. Для того, чтобы повысить темпы вакцинации, поддержка будет оказана центрам семейных врачей и местным самоуправлениям.

"Эпидемиологическая ситуация в Эстонии критическая, для спасения жизней все больницы страны были вынуждены ограничить плановое лечение, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Для того, чтобы исключить дальнейшее ухудшение ситуации, правительство договорилось о мерах, которые помогут защитить общество и обеспечат функционирование больничной сети, а также будут способствовать вакцинации".

Правительство решило, что в публичных помещениях, где не осуществляется контроль распространения коронавируса, нужно носить именно маску, просто прикрывать нос и рот будет недостаточно.

Кроме того, правительство настоятельно рекомендует с 12 лет носить маску также при участии в любой организованной деятельности, во время которой проверяется факт вакцинации или перенесенной болезни. Например, в кино, театре или на концерте.

Предприниматели должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями торговых площадей и точек обслуживания. Рекомендуется закрыть места для сидения и игровые площадки в торговых центрах. Правительство настоятельно советует как вакцинированным, так и не вакцинированным людям по возможности работать из дома.

В качестве ковид-сертификата будут действовать только справки, подтвержающие вакцинацию или перенесенное заболевание. Это значит, что взрослые люди, которые не вакцинированы от Covid-19 или не переболели этой болезнью, не смогут больше участвовать в организованной деятельности, где требуется предъявлять ковид-сертификат.

Ограничение касается спорта, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, а также спортивных соревнований, спортивных и физкультурных мероприятий, общественных бань, СПА, бассейнов, водных центров, публичных собраний и мероприятий, концертов, театров, киносеансов, музеев, выставочных центров, развлекательных заведений и заведений общепита.